Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup 2026: Manchester City vs. Chelsea, precios, información y más

El sábado 16 de mayo el Manchester City recibe al Chelsea en Wembley. Será una final de la FA Cup entre dos grandes del fútbol inglés, que lucharán por el último trofeo nacional de la temporada.

El City, segundo en la Premier, busca su cuarto título seguido en la competición, mientras que el Chelsea, sexto, aspira a su primer gran trofeo con el proyecto actual.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la final de la FA Cup 2026?

Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup de 2026

Al ser el partido más importante del calendario nacional inglés, las entradas se distribuyen principalmente entre los abonados y socios de ambos clubes finalistas.

Las entradas asignadas a ambos clubes ya se agotaron.

Aquí puedes reservar las tuyas:

Canales oficiales : taquillas del Manchester City y del Chelsea FC (entradas agotadas).

: taquillas del Manchester City y del Chelsea FC (entradas agotadas). Mercados secundarios : las plataformas de reventa verificadas, como StubHub y LiveFootballTickets, son las únicas opciones que quedan para las localidades del público general.

: las plataformas de reventa verificadas, como StubHub y LiveFootballTickets, son las únicas opciones que quedan para las localidades del público general. Las entradas de categoría 1 en zona central rondan las 800-1500 £, y las experiencias de hospitalidad en Club Wembley superan las 4000 £.

¿Cuánto costarán las entradas para la final de la FA Cup de 2026?

Como es habitual, la demanda sube a medida que avanza la competición y alcanza su pico en la final de mayo.

Los precios del año pasado en Wembley fueron los siguientes:

Sección Final Asientos Premium de nivel 2 255 £ Categoría 1 175 £ Categoría 2 125 £ Categoría 3 75 £ Categoría 4 Categoría 5: 50 £

Hay descuentos para mayores de 65 años, niños hasta 16 años y jóvenes de 17 a 21 años.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la final de la FA Cup de 2026?

Para la final de la FA Cup, Experiences by Wembley Stadium ofrece a los aficionados la mejor experiencia posible el día del partido.

Los socios disfrutan de acceso prioritario a entradas para conciertos, la NFL y el boxeo, entre otros eventos. Existen seis niveles de afiliación, desde 2.730 £ hasta 13.458 £:

Círculo Interior

Círculo Central

Número Nueve

Bobby Moore

One Twenty

Palco privado

¿Qué esperar de la final de la FA Cup 2026?

El Manchester City llega como favorito tras alcanzar su cuarta final consecutiva, récord en la competición. El equipo de Pep Guardiola se clasificó el 25 de abril con una agónica victoria 2-1 sobre el Southampton.

El Chelsea, sin embargo, ha recuperado su esencia copera. Los Blues superaron una tensa semifinal contra el Leeds United el 26 de abril gracias a un gol de Enzo Fernández que les dio el 1-0 y el pase a la final.

Aunque el City dominó su último duelo liguero con un 3-0 el 12 de abril, el Chelsea puede aferrarse al 1-1 logrado en el Etihad el 4 de enero.

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