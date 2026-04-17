Cómo comprar entradas para la final de la Conference League 2026: precios, pronósticos y más información

La temporada de la UEFA Conference League concluirá el 27 de mayo de 2026 en Leipzig, cuando dos equipos disputen la final.

El campeón obtendrá un cupo en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2026-27.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre las entradas: precios y cómo asegurar tu lugar en uno de los eventos futbolísticos más destacados del año.

¿Cuándo es la final de la UEFA Conference League 2026?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Miércoles 27 de mayo Final de la UEFA Conference League (21:00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Entradas

¿Cuándo se disputarán las semifinales de la UEFA Conference League 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Jueves 30 de abril Ida de cuartos de final: Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace (21:00 CET) Estadio Municipal Henryk Reyman (Cracovia) Entradas Jueves 30 de abril Semifinal, ida: Rayo Vallecano vs. Estrasburgo (21:00 CET) Estadio de Vallecas (Madrid) Entradas Jueves 7 de mayo Semifinal, vuelta: Crystal Palace - Shakhtar Donetsk (20:00 BST) Selhurst Park (Londres) Entradas Jueves 7 de mayo Semifinal, vuelta: Estrasburgo vs Rayo Vallecano (21:00 CET) Stade de la Meinau (Estrasburgo) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Conference League 2026

El Red Bull Arena, con capacidad para 39 700 espectadores, pondrá a disposición del público una parte importante de sus localidades.

Cada finalista recibe unas 9.000–10.000 entradas, y el resto se vende al público en UEFA.com/tickets.

La venta y asignación de entradas reservadas para los aficionados de los finalistas se gestiona directamente con los clubes una vez clasificados.

También pueden adquirirse en el mercado secundario, como en StubHub, para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Conferencias 2025?

Los precios oficiales de las entradas para la final de la UEFA Conference League 2026 van de 25 € a 190 € y se dividen así:

Fans First: 40 € (para aficionados de los finalistas)

40 € (para aficionados de los finalistas) Categoría 3: 65 €

65 € Categoría 2: 140 €

140 € Categoría 1: 190 €.

Consulta los portales oficiales de los clubes y de la UEFA para más detalles, o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Qué se puede esperar de la final de la Conference League 2026?

Aunque es la quinta temporada de la competición europea más joven, las finales han sido emocionantes y reñidas, demostrando su valor.

Desde la victoria inaugural de la Roma hasta el triunfo del West Ham en Praga en 2023 y la histórica del Olympiacos en 2024, la Conference League ha dado a los clubes la oportunidad de hacer historia.

Para muchos equipos, la Conference League es la mejor opción de ganar un título importante y lograr el pase a la siguiente edición de la Europa League.

Leipzig ya ha vivido grandes noches europeas: acogió el Mundial 2006 y la Eurocopa 2024.

Será la primera vez que el estadio de Leipzig acoja la final de la Liga de Conferencias, ofreciendo un escenario moderno, imponente y ruidoso para los dos equipos.

Dónde alojarse para la final de la Conference League de 2026

El Estadio de Leipzig, Alemania —también llamado RB Arena— es el campo del RB Leipzig.

Inaugurado en 2004 en el terreno del antiguo Zentralstadion, cuenta con capacidad para unos 42 000 espectadores en partidos internacionales (39 700 para la final de la Conference League).