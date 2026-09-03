Si quieres comprar entradas de la Eredivisie para la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurar tus entradas y paquetes.

¿Cómo comprar entradas de la Eredivisie 2026/27?

Existen varias vías para conseguir asientos en los estadios neerlandeses, dependiendo del perfil del partido, el nivel de seguridad y tu margen de planificación:

Portales oficiales de entradas de los clubes: Comprar directamente a través de las tiendas oficiales de entradas de los clubes (por ejemplo, ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) es la vía principal para adquirir entradas a precio facial. Las entradas suelen ponerse a la venta online entre 2 y 4 semanas antes del saque inicial.

Sistema neerlandés de Clubcard (Club Card): En los Países Bajos, los partidos de alto riesgo o alta demanda, como De Klassieker o los derbis locales, requieren una Dutch Clubcard verificada o una membresía oficial del club. Los visitantes del extranjero pueden registrarse en membresías digitales de los clubes, como Ajax Club Card o PSV Supporters Club, para desbloquear permisos de compra en partidos no restringidos.

Plataformas oficiales de reventa: La mayoría de los principales clubes de la Eredivisie gestionan mercados oficiales de reventa de entradas en sus páginas web, lo que permite a los abonados revender sus asientos de forma segura a aficionados verificados al precio facial cuando se agotan.

Plataforma de reventa secundaria: Si las tandas oficiales se agotan o si no tienes una Clubcard para partidos destacados, los mercados secundarios de entradas ofrecen opciones verificadas de reventa digital para viajeros internacionales. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio en el que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Eredivisie 2026/27?

Comprar directamente a través de los clubes neerlandeses para un solo partido ofrece algunos de los precios más competitivos entre las principales ligas europeas:

Tarifas directas a precio facial: Las entradas de adulto para un solo partido suelen oscilar entre 20 € y 85 € , dependiendo del club, la zona del estadio y la categoría del rival. Los partidos de liga de menor perfil en estadios como AFAS Stadion o Euroborg arrancan en el tramo más barato, mientras que los encuentros con participación del "Big Three" se sitúan en el extremo más alto.

Ubicaciones en la grada: Los asientos más asequibles, y las terrazas de pie seguras, están situados detrás de las porterías en las gradas de fondo (Korte Zijde). Los asientos centrales en la grada lateral (Lange Zijde) tienen precios faciales premium.

Precios de reventa secundaria: En plataformas secundarias como StubHub, las entradas más baratas para partidos estándar de la Eredivisie arrancan en torno a 30 € y llegan a 45 €, mientras que rivalidades de alto voltaje como De Klassieker o De Topper alcanzan precios marcados por el mercado según la clasificación liguera.

Categorías con descuento: La mayoría de los clubes neerlandeses ofrecen categorías de entradas con descuento para aficionados jóvenes, menores de 12 y de 18 años, así como paquetes de zonas familiares para partidos nacionales.

¿Cuándo empezó la Eredivisie?

Fundada en 1956, la Eredivisie es una de las competiciones de primera división más vibrantes del fútbol europeo y celebrará 70 años de fútbol profesional neerlandés durante la temporada 2026/27.

Reconocida en todo el mundo por su compromiso con el Fútbol Total, su prolífica cantera y su estilo ofensivo, la liga neerlandesa ofrece una atmósfera de día de partido imperdible.

Desde el rugiente Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, con capacidad para 55.000 espectadores, y el caldero de De Kuip (Feyenoord Stadium) en Róterdam, hasta los estadios más íntimos y hostiles de De Grolsch Veste, del FC Twente, o De Adelaarshorst, del Go Ahead Eagles, la cultura de la afición neerlandesa se construye sobre una profunda pasión comunitaria, exhibiciones de tifos y un apoyo vocal incesante.



