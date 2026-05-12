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Cómo comprar entradas para la Coppa Italia 2026: precios de última hora para la final en el Estadio Olímpico y más

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Te explicamos cómo conseguir entradas para los próximos partidos de la Copa en Italia.

La Coppa Italia 2025/26 llega a su fase final. 

Tras las semifinales de abril, ya se conoce el duelo que decidirá el título en el Stadio Olimpico.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas. 

¿Cuándo es la final de la Coppa Italia entre el Inter de Milán y la Lazio?

FechaHora (CET)LugarEntradas
Miércoles 13 de mayoInter de Milán vs Lazio (21:00)Estadio Olímpico (Roma)Entradas

¿Cómo comprar entradas para la final de la Coppa Italia entre el Inter de Milán y la Lazio?

Al tratarse de la final, el proceso de compra es distinto al de rondas anteriores:

  • Las entradas se venden principalmente a través de las webs oficiales de Inter, Lazio y la Lega Serie A.
  • Además, se reserva una zona del Estadio Olímpico para aficionados neutrales, pero estas localidades se agotan enseguida.
  • Mercado secundario: Al agotarse las entradas, muchos recurren a plataformas como StubHub, donde, por la alta demanda y el riesgo del partido, los precios superan con creces el valor nominal.

Reservaentradas para el partidode la Coppa Italia entre el Inter de Milán y la Lazio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Coppa Italia entre el Inter de Milán y la Lazio?

En el Stadio Olimpico, los precios oficiales parten desde 60 € en la Curve (detrás de las porterías) y superan los 250 € en la Tribuna premium. 

En reventa, los precios suelen ser aún mayores por la relevancia del encuentro.

¿Cuál es el calendario restante de la Coppa Italia 2025/26?

La ronda preliminar, disputada en agosto, contó con ocho equipos de la Serie B y la Serie C; sus cuatro ganadores avanzaron a la primera ronda junto a los clubes de la Serie A del puesto 9 al 20. Los ocho mejores de la Serie A ingresarán en octavos.

  • 4-11 de febrero: cuartos de final
  • 3-5 de marzo: Semifinales (ida)
  • 21-23 de abril: Semifinales (vuelta)
  • 13 de mayo: Final

¿Quiénes son los últimos ganadores de la Coppa Italia?

A continuación se muestran los últimos diez ganadores de la Coppa Italia. Todas las finales se disputaron en el Estadio Olímpico de Roma, salvo la edición de 2021, que se celebró en el Estadio Mapei - Città del Tricolore de Reggio Emilia por las restricciones de la COVID.

AñoGanadorSubcampeónPuntuación
2025BoloniaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter de MilánFiorentina2-1
2022Inter de MilánJuventus4-2 (prórroga)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NápolesJuventus0-0 (4-2 en penaltis)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0
2016JuventusAC Milan1-0 (prórroga)