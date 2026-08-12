¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
FBL-ITA-CUP-LAZIO-INTERAFP
Book Coppa Italia 2026/27 Tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para la Coppa Italia 2026/27: novedades de los equipos, precios medios de las entradas y más

SHOPPING
Tickets
Copa Italia

Así es como podrías asegurarte asientos para algunos de los próximos enfrentamientos de copa en Italia

No hay nada más emocionante que ver fútbol bajo los focos en algunos de los estadios más emblemáticos de Europa, y puedes dar rienda suelta a tu pasión por el deporte reservando hoy mismo entradas para la Coppa Italia de los próximos partidos en Italia.

Aunque el actual campeón de la Coppa Italia, el Inter de Milán, no entrará en la competición hasta los octavos de final en diciembre, hay muchos duelos coperos atractivos a corto plazo. La primera ronda de la edición 2026/27 se disputa del 14 al 17 de agosto, con equipos destacados de la Serie A como Lazio, Fiorentina y Torino en acción.

Deja que GOAL te guíe en el proceso de compra de entradas para la Coppa Italia, cómo puedes asegurarte un asiento, cuánto cuestan y mucho más.

Reserva entradas para la Coppa Italia Compra ahora

Próximos partidos de la Coppa Italia 2026/27

La ronda preliminar ya ha terminado, con cuatro equipos de la Serie B/C clasificados. Esto es lo que viene a continuación en el calendario, incluidas las sedes de la primera ronda:

Fecha y horaPartidoSedeEntradas
Vie., 14 de ago. (18:00)Parma vs Vicenza/CataniaStadio Ennio Tardini, ParmaEntradas
Vie., 14 de ago. (18:30)Cagliari vs Arezzo/Union BresciaUnipol Domus, CagliariEntradas
Vie., 14 de ago. (20:45)Monza vs AvellinoU-Power Stadium, MonzaEntradas
Vie., 14 de ago. (21:15)Fiorentina vs Benevento/RavennaStadio Artemio Franchi, FlorenceEntradas
Sáb., 15 de ago. (18:00)Catanzaro vs SüdtirolStadio Nicola Ceravolo, CatanzaroEntradas
Sáb., 15 de ago. (18:30)Udinese vs PadovaBluenergy Stadium, UdineEntradas
Sáb., 15 de ago. (20:45)Venezia vs ModenaStadio Pier Luigi Penzo, VeniceEntradas
Sáb., 15 de ago. (21:15)Torino vs CarrareseStadio Olimpico Grande Torino, TurinEntradas
Dom., 16 de ago. (18:00)Frosinone vs Juve StabiaStadio Benito Stirpe, FrosinoneEntradas
Dom., 16 de ago. (18:30)Genoa vs Ascoli/PotenzaStadio Luigi Ferraris, GenoaEntradas
Dom., 16 de ago. (20:45)Hellas Verona vs Virtus EntellaStadio Marcantonio Bentegodi, VeronaEntradas
Dom., 16 de ago. (21:15)Lazio vs MantovaStadio Olimpico, RomeEntradas
Lun., 17 de ago. (18:00)Pisa vs EmpoliArena Garibaldi, PisaEntradas
Lun., 17 de ago. (18:30)Sassuolo vs CesenaMapei Stadium, Reggio EmiliaEntradas
Lun., 17 de ago. (20:45)Cremonese vs SampdoriaStadio Giovanni Zini, CremonaEntradas
Lun., 17 de ago. (21:15)Palermo vs LecceStadio Renzo Barbera, PalermoEntradas
Mié., 2 de sept.Segunda ronda (16 ganadores de la primera ronda, partidos por confirmar)Sedes por confirmarEntradas
2 y 16 de dic.Octavos de final (ocho ganadores de la segunda ronda más los ocho cabezas de serie de la Serie A)Sedes por confirmarEntradas
3 y 10 de feb. de 2027Cuartos de final (partidos por confirmar)Sedes por confirmarEntradas
2/3 de mar. y 20/21 de abr. de 2027Semifinales, a doble partido (partidos por confirmar)Sedes por confirmarEntradas
Mié., 19 de mayo de 2027Final (finalistas por confirmar)Stadio Olimpico, RomeEntradas

Doce clubes de la Serie A entran en la primera ronda, uniéndose a los ganadores de la ronda preliminar y a la mayor parte de los equipos de la Serie B. Los restantes equipos de la máxima categoría, incluido el vigente campeón Inter de Milán, junto con el resto de los siete primeros de la pasada temporada en la Serie A, quedan exentos hasta los octavos de final de diciembre.

Cómo comprar entradas para partidos de la Coppa Italia

Las entradas para la Coppa Italia pueden comprarse directamente a través del sitio web oficial del club local. Este es el método más fiable para asegurarse un asiento, especialmente durante las primeras rondas de la competición. En esas primeras rondas, es poco probable que las entradas se agoten rápido, pero en las fases posteriores la demanda suele crecer con rapidez.

La distribución de entradas de la Coppa Italia también depende de la fase de la competición. Durante las primeras fases, las entradas se ponen a la venta aproximadamente entre 3 y 4 semanas antes. Sin embargo, una vez que se alcanzan las últimas rondas, los plazos de venta se acortan. Así, por ejemplo, para los cuartos de final, las entradas probablemente saldrían a la venta entre 2 y 3 semanas antes del saque inicial. El periodo de venta vuelve a ser de alrededor de un mes para la final, con un aumento de la demanda cuando las entradas salen inicialmente a la venta.

La enorme demanda de algunos partidos de la Coppa Italia significa que los aficionados pueden tener que recurrir a opciones secundarias de reventa, como StubHub. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio oficial de una entrada, en función del partido y de su cercanía a la fecha.

Reserva entradas para la Coppa Italia Compra ahora

¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la Coppa Italia?

Los precios de las entradas para la Coppa Italia varían en función de varios factores, entre ellos la fase de la competición, los equipos implicados, dónde se juega el partido y dónde te sientas. En general, sin embargo, las entradas para los partidos de las primeras rondas suelen oscilar entre 5 y 30 €. A medida que avanza el torneo, también suben los precios, con entradas para cuartos de final en la franja de 40 a 100 €.

En el Stadio Olimpico, las entradas para la final suelen oscilar entre 60 y 200 €, aunque es probable que estos precios aumenten en función de qué dos equipos alcancen la final.

Reserva entradas para la Coppa Italia Compra ahora

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Coppa Italia?

A continuación, los diez últimos ganadores de la Coppa Italia. Todas las finales se jugaron en el Stadio Olimpico de Roma, salvo la edición de 2021, que se disputó en el Mapei Stadium - Città del Tricolore de Reggio Emilia debido a las restricciones por COVID.

AñoGanadorSubcampeónResultado
2026Inter de MilánLazio2-0
2025BolognaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter de MilánFiorentina2-1
2022Inter de MilánJuventus4-2 (prórroga)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (4-2 en penaltis)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google