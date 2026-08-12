No hay nada más emocionante que ver fútbol bajo los focos en algunos de los estadios más emblemáticos de Europa, y puedes dar rienda suelta a tu pasión por el deporte reservando hoy mismo entradas para la Coppa Italia de los próximos partidos en Italia.

Aunque el actual campeón de la Coppa Italia, el Inter de Milán, no entrará en la competición hasta los octavos de final en diciembre, hay muchos duelos coperos atractivos a corto plazo. La primera ronda de la edición 2026/27 se disputa del 14 al 17 de agosto, con equipos destacados de la Serie A como Lazio, Fiorentina y Torino en acción.

Deja que GOAL te guíe en el proceso de compra de entradas para la Coppa Italia, cómo puedes asegurarte un asiento, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la Coppa Italia 2026/27

La ronda preliminar ya ha terminado, con cuatro equipos de la Serie B/C clasificados. Esto es lo que viene a continuación en el calendario, incluidas las sedes de la primera ronda:

Fecha y hora Partido Sede Entradas Vie., 14 de ago. (18:00) Parma vs Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parma Entradas Vie., 14 de ago. (18:30) Cagliari vs Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Entradas Vie., 14 de ago. (20:45) Monza vs Avellino U-Power Stadium, Monza Entradas Vie., 14 de ago. (21:15) Fiorentina vs Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Florence Entradas Sáb., 15 de ago. (18:00) Catanzaro vs Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Entradas Sáb., 15 de ago. (18:30) Udinese vs Padova Bluenergy Stadium, Udine Entradas Sáb., 15 de ago. (20:45) Venezia vs Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Venice Entradas Sáb., 15 de ago. (21:15) Torino vs Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Entradas Dom., 16 de ago. (18:00) Frosinone vs Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Entradas Dom., 16 de ago. (18:30) Genoa vs Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Genoa Entradas Dom., 16 de ago. (20:45) Hellas Verona vs Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona Entradas Dom., 16 de ago. (21:15) Lazio vs Mantova Stadio Olimpico, Rome Entradas Lun., 17 de ago. (18:00) Pisa vs Empoli Arena Garibaldi, Pisa Entradas Lun., 17 de ago. (18:30) Sassuolo vs Cesena Mapei Stadium, Reggio Emilia Entradas Lun., 17 de ago. (20:45) Cremonese vs Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Cremona Entradas Lun., 17 de ago. (21:15) Palermo vs Lecce Stadio Renzo Barbera, Palermo Entradas Mié., 2 de sept. Segunda ronda (16 ganadores de la primera ronda, partidos por confirmar) Sedes por confirmar Entradas 2 y 16 de dic. Octavos de final (ocho ganadores de la segunda ronda más los ocho cabezas de serie de la Serie A) Sedes por confirmar Entradas 3 y 10 de feb. de 2027 Cuartos de final (partidos por confirmar) Sedes por confirmar Entradas 2/3 de mar. y 20/21 de abr. de 2027 Semifinales, a doble partido (partidos por confirmar) Sedes por confirmar Entradas Mié., 19 de mayo de 2027 Final (finalistas por confirmar) Stadio Olimpico, Rome Entradas

Doce clubes de la Serie A entran en la primera ronda, uniéndose a los ganadores de la ronda preliminar y a la mayor parte de los equipos de la Serie B. Los restantes equipos de la máxima categoría, incluido el vigente campeón Inter de Milán, junto con el resto de los siete primeros de la pasada temporada en la Serie A, quedan exentos hasta los octavos de final de diciembre.

Cómo comprar entradas para partidos de la Coppa Italia

Las entradas para la Coppa Italia pueden comprarse directamente a través del sitio web oficial del club local. Este es el método más fiable para asegurarse un asiento, especialmente durante las primeras rondas de la competición. En esas primeras rondas, es poco probable que las entradas se agoten rápido, pero en las fases posteriores la demanda suele crecer con rapidez.

La distribución de entradas de la Coppa Italia también depende de la fase de la competición. Durante las primeras fases, las entradas se ponen a la venta aproximadamente entre 3 y 4 semanas antes. Sin embargo, una vez que se alcanzan las últimas rondas, los plazos de venta se acortan. Así, por ejemplo, para los cuartos de final, las entradas probablemente saldrían a la venta entre 2 y 3 semanas antes del saque inicial. El periodo de venta vuelve a ser de alrededor de un mes para la final, con un aumento de la demanda cuando las entradas salen inicialmente a la venta.

La enorme demanda de algunos partidos de la Coppa Italia significa que los aficionados pueden tener que recurrir a opciones secundarias de reventa, como StubHub. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio oficial de una entrada, en función del partido y de su cercanía a la fecha.

¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la Coppa Italia?

Los precios de las entradas para la Coppa Italia varían en función de varios factores, entre ellos la fase de la competición, los equipos implicados, dónde se juega el partido y dónde te sientas. En general, sin embargo, las entradas para los partidos de las primeras rondas suelen oscilar entre 5 y 30 €. A medida que avanza el torneo, también suben los precios, con entradas para cuartos de final en la franja de 40 a 100 €.

En el Stadio Olimpico, las entradas para la final suelen oscilar entre 60 y 200 €, aunque es probable que estos precios aumenten en función de qué dos equipos alcancen la final.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Coppa Italia?

A continuación, los diez últimos ganadores de la Coppa Italia. Todas las finales se jugaron en el Stadio Olimpico de Roma, salvo la edición de 2021, que se disputó en el Mapei Stadium - Città del Tricolore de Reggio Emilia debido a las restricciones por COVID.