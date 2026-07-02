El espectacular ascenso de Noruega al primer plano del fútbol alcanza su punto álgido ahora que los escandinavos se preparan para enfrentarse a Brasil, pentacampeona del mundo, en un choque de infarto de octavos de final del Mundial.
Tras casi tres décadas, Noruega vuelve a una fase eliminatoria gracias a su agónica victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en la ronda de 32.
Con la creatividad de Martin Ødegaard y la eficacia goleadora de Erling Haaland, esta generación ha demostrado que pertenece al escenario mundial.
Calendario de Noruega en el Mundial 2026
|Fecha (hora de inicio)
|Partido
|Estadio
|Resultado final / Entradas
|Martes 16 de junio
|Noruega vs. Irak
|Estadio Gillette (Foxborough)
|4-1
|Lunes 22 de junio
|Noruega vs. Senegal
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|3-2
|Viernes 26 de junio
|Noruega vs. Francia
|Estadio Gillette (Foxborough)
|1-4
|Martes 30 de junio
|Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega
|Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas
|1-2
|Domingo 5 de julio
|Octavos de final: Brasil vs. Noruega
|Estadio MetLife (Estadio de Nueva York/Nueva Jersey)
|Comprar entradas
¿Cómo comprar entradas para Noruega en el Mundial 2026?
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios controlados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario en el que compres entradas.
El camino de Noruega hacia la final
1. Octavos de final
- Rival: Costa de Marfil
- Martes 30 de junio de 2026, AT&T Stadium (Dallas).
2. Octavos de final
Si Noruega vence a Costa de Marfil, viajará al norte para medirse con el ganador del partido 76 (Brasil vs. Japón).
- Posible rival: Brasil o Japón
- Fecha y sede: sábado 4 de julio de 2026, en el MetLife Stadium (Nueva York–Nueva Jersey).
3. Cuartos de final
Si avanzan, se medirán al ganador del grupo de México, Ecuador, Inglaterra o República Democrática del Congo.
- Posible rival: Inglaterra, México, Ecuador o República Democrática del Congo
- Fecha y sede: jueves 9 de julio de 2026, SoFi Stadium (Los Ángeles).
4. Semifinales
Si ganan, Erling Haaland y su equipo estarán a un paso de la final y se medirán con el ganador del cuadrante inferior izquierdo.
- Posible rival: Francia, Alemania, Argentina o España
- Fecha y sede: martes 14 de julio de 2026, AT&T Stadium (Dallas).
5. La final de la Copa del Mundo de la FIFA
Noruega se medirá a la selección que avance desde la parte opuesta del cuadro.
- Posible rival: EE. UU., Países Bajos, Bélgica, Italia o Portugal
- Fecha y sede: domingo 19 de julio de 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
Entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026: ¿cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares en la final.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
|Categoría
|Fase de grupos
|Octavos - Cuartos
|Semifinales y Final
|Categoría 1
|250 $ - 400 $
|600–1 200 $
|1.500–6.730 $
|Categoría 2
|150–280 $
|400–800 $
|1.000 - 4.210
|Categoría 3
|100–200 $
|200 $ - 500 $
|600 - 2.790
|Categoría 4
|60–120 $
|150–350 $
|400 $ - 2.030 $
Historial de enfrentamientos entre Costa de Marfil y Noruega en la selección masculina absoluta
|Sistema métrico
|Costa de Marfil
|Noruega
|Partidos disputados
|1
|1
|Victorias
|0
|0
|Empates
|1
|1
|Goles marcados
|1
|1
¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se jugarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.
Las sedes son:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|44 315
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|72 766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123