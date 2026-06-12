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Jordan World Cup 2026 ticketsGetty
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Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026: fechas, calendario, precios y más

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Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para ver a Al-Nashama en su histórico debut en el Mundial.

Por primera vez, Jordania va a la Copa del Mundo de la FIFA. 

Tras una sólida campaña en la que superaron a los gigantes regionales, el equipo de Jamal Sellami viaja a Norteamérica dispuesto a dejar huella. El espíritu de Al-Nashama está más vivo que nunca y miles de aficionados ya planean viajar para vivir este momento histórico.

¿Iluminarán Mousa Al-Tamari y Yazan Al-Naimat los estadios de California y Texas? Este es tu momento de formar parte del primer capítulo de Jordania en la Copa del Mundo. Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

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¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Jordania en el Mundial de 2026?

Jordania está en el Grupo J, un sector de alto voltaje y grandes multitudes. 

Debutará ante Austria en el Área de la Bahía de San Francisco y luego se medirá a Argentina en Dallas, uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.

FechaPartidoSedeEntradas
16 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi's Stadium (San Francisco)Entradas
22 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaLevi's Stadium (San Francisco)Entradas
27 de junio de 2026Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T (Dallas)Entradas

¿Cuáles son las entradas más baratas para el partido de Jordania?

Según la reventa actual, las estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, estas son las entradas disponibles para el partido de Jordania.

Los precios pueden variar por demanda y política de precios dinámicos.

ClasificaciónPartido (Fecha)Lugar (ciudad)Rango de precios medio (nivel básico)Entradas
N.º 1Jordania vs. Argentina (27 de junio)Dallas Stadium (Arlington, EE. UU.)340–780 $+Entradas
N.º 2Austria vs. Jordania (16 de junio)Estadio de la Bahía de San Francisco (Santa Clara, EE. UU.)165 $ – 350 $+Entradas
N.º 3Jordania vs. Argelia (22 de junio)Estadio de la Bahía de San Francisco (Santa Clara, EE. UU.)145 $ – 290 $+Entradas
Nota: Los precios fluctúan por demanda y dinámica de precios; las cifras mostradas son las más altas al momento de escribir y pueden cambiar.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026?

Las principales sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Lo esencial:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de estos sitios.

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Entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de Jordania en la fase de grupos se dividen en cuatro categorías: - Categoría 1: asientos preferenciales en la grada inferior. - Categoría 2: visión equilibrada desde la grada intermedia. - Categoría 3: opción económica en la grada superior. - Categoría 4: la más asequible, en las secciones más altas del estadio.

Los precios estimados para la histórica fase de grupos de Jordania son:

  • Categoría 1: Asientos privilegiados en la grada inferior (450-620 $)
  • Categoría 2: Zona intermedia y esquinas inferiores (280-400 $)
  • Categoría 3: Grada superior (150-250 $)
  • Categoría 4: Asientos más asequibles / con visión restringida (60-120 $)

Qué esperar de Jordania en el Mundial

Esperen corazón, alma y actitud tenaz. Bajo Jamal Sellami, Jordania muestra disciplina táctica y un contraataque letal.

Mousa Al-Tamari, deslumbrante en la Ligue 1, lidera el ataque. 

Junto a él, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan completan un trío ofensivo capaz de inquietar a cualquier defensa. En la Copa Asiática de la AFC ya demostraron que, en su mejor día, pueden batir a los mejores; ahora están listos para mostrar al mundo que Al-Nashama ha llegado.

¿Quiénes integran la convocatoria de Jordania para el Mundial? Plantilla definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Jamal Sellami, la selección de Jordania ha anunciado su lista de 26 jugadores. En su debut en la Copa del Mundo de la FIFA, Jordania integra el Grupo J junto a la campeona Argentina, Argelia y Austria.

Su fuerza radica en la organización táctica, la unión del grupo y su explosiva transición. En la portería destaca Yazeed Abulaila, respaldado por los defensas Yazan Al-Arab y Abdallah Nasib, del FC Seúl. El talento ofensivo recae sobre el extremo Musa Al-Taamari, mientras que el delantero Ali Olwan —autor de nueve goles en la fase de clasificación— lidera el ataque junto a Yazan Al-Naimat.

Tanto si estás planificando su histórico calendario como si estás consultando la disponibilidad de entradas en Santa Clara y Arlington, aquí tienes la lista oficial de los 26 jugadores que representan a Jordania:

PosiciónJugadorClub actual
PorterosYazeed AbulailaAl-Hussein Irbid
 Abdullah Al-FakhouriAl-Wehdat
 Ahmad JuaydiAl-Wehdat
DefensasYazan Al-ArabFC Seúl
 Abdallah NasibAl-Hussein Irbid
 Mohammad Abu Al-NadiSelangor
 Yousef Abu Al-JazarAl-Hussein Irbid
 Mohammad HasheeshAl-Wehdat
 Saleem ObaidAl-Hussein Irbid
 Bara' MareiAl-Faisaly
 Feras ShelbaiehAl-Wehdat
 Ihsan HaddadAl-Faisaly
CentrocampistasNoor Al-RawabdehSelangor
 Nizar Al-RashdanQatar SC
 Rajaei AyedAl-Hussein Irbid
 Ibrahim SadehAl-Karma
 Mohammad Al-DawoudAl-Wehdat
 Amer JamousAl-Zawraa
 Mahmoud Al-MardiAl-Hussein Irbid
 Mohannad Abu TahaAl-Wehdat
 Waseem Al-RiyalatAl-Faisaly
DelanterosMusa Al-TaamariMontpellier HSC
 Yazan Al-NaimatAl-Arabi
 Ali OlwanSelangor
 Reziq Bani HaniSelangor
 Arif Al-HajAl-Hussein Irbid

¿Dónde están los estadios del Mundial?

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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