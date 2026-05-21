Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Curazao 2026: fechas, calendario, precios y más

Curazao debutará el 14 de junio contra Alemania en el NRG Stadium de Houston.
Desde 1930, 84 países han disputado la Copa Mundial de la FIFA. Curazao, el más pequeño en población y superficie, debuta este año.
Las estrellas de esta isla caribeña, conocidas como la «Ola Azul», compensan su falta de estatura con gran espíritu y siempre reciben una cálida acogida.
GOAL te mantendrá al día sobre la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026, cómo conseguir tus boletos para los partidos de Curaçao y sus precios.
Calendario de Curazao en el Mundial 2026
La Onda Azul firmó victorias contundentes durante su invicta fase de clasificación. ¿Repetirá espectáculos en el Grupo E de Norteamérica?
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
Domingo, 14 de junio
Alemania vs. Curaçao
Estadio NRG, Houston
Sábado 20 de junio
Ecuador vs. Curaçao
Estadio Arrowhead, Kansas City
Jueves 25 de junio
Curazao vs. Costa de Marfil
Lincoln Financial Field, Filadelfia
¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Curazao?
Ya terminaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas para las fases iniciales.
A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Curazao?
La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
Qué esperar de Curazao en el Mundial de 2026
Su ascenso ha sido meteórico: con unos 150 000 habitantes, apenas había ganado seis partidos en las tres campañas previas.
En esta ocasión consiguieron siete triunfos en diez encuentros, mantuvieron el invicto y se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo 2026.
Arrancó venciendo 4-1 a Barbados y no miró atrás: goleó 5-1 a Haití y 7-0 a Bermudas.
Gervane Kastaneer lideró la ofensiva con cinco goles, bien secundado por Juninho Bacuna, Kenji Gorre y Rangelo Janga, autores de tres tantos cada uno.
Pese a unos malos resultados en los amistosos a principios de año, Curazao recibió un gran impulso con el regreso de Dick Advocaat como entrenador. El experimentado técnico ganó la Eredivisie con el PSV Eindhoven (1997), la Premier League escocesa con el Rangers (1999 y 2000) y la Copa de la UEFA con el Zenit de San Petersburgo (2008).
¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:
País
Estadio (ciudad)
Capacidad
Canadá
BC Place (Vancouver)
54 000
BMO Field (Toronto)
45 000
México
Estadio Banorte (Ciudad de México)
83 000
Estadio Akron (Guadalajara)
48 000
Estadio BBVA (Monterrey)
53 500
Estados Unidos
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
75 000
Estadio Gillette (Foxborough)
65 000
Estadio AT&T (Dallas)
94 000
Estadio NRG (Houston)
72 000
Estadio Arrowhead (Kansas City)
73 000
Estadio SoFi (Inglewood)
70 000
Estadio Hard Rock (Miami)
65 000
Estadio MetLife (East Rutherford)
82 500
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
69 000
Levi's Stadium (San Francisco)
71 000
Lumen Field (Seattle)
69 000