Tras una sólida fase de clasificación en la que dominó las rondas de la AFC, Corea del Sur participará en el Mundial de 2026 por undécima vez consecutiva.

La ampliación a 48 equipos incrementa la presión sobre la potencia más constante de Asia, que se prepara para brillar en Estados Unidos y México este junio.

¿Logrará Corea del Sur alcanzar los octavos de final por tercer torneo seguido? En GOAL te contamos todo sobre las entradas: cómo conseguirlas y su precio.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Corea del Sur en el Mundial de 2026?

Fecha Partido Sede Entradas Jueves 11 de junio Corea del Sur vs Chequia (2-1) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Jueves 18 de junio México vs. Corea del Sur Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Miércoles 24 de junio Sudáfrica vs Corea del Sur Estadio BBVA (Monterrey) Entradas

¿Cuáles son las entradas más baratas para Corea del Sur?

Según la reventa actual, las estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, estas son las entradas más baratas para la fase de grupos de Corea del Sur disponibles ahora.

Los precios pueden variar por demanda y política de precios dinámicos.

Clasificación Partido (Fecha) Lugar (ciudad) Planta de reventa de entradas de nivel básico Entradas N.º 1 Sudáfrica vs Corea del Sur (24 de junio) Estadio BBVA (Monterrey) 233 $ – 358 $+ Entradas N.º 2 Corea del Sur vs República Checa (11 de junio) Estadio Akron (Guadalajara) 293 $ – 441 $+ Entradas N.º 3 México vs. Corea del Sur (18 de junio) Estadio Akron (Guadalajara) 1.529 $ – 2.621 $+ Entradas

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y reventa. Estos valores máximos son públicos al momento de escribir y pueden cambiar cerca del torneo.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026

Las loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya han finalizado.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026: ¿cuánto cuestan?

Los boletos para la fase de grupos en Corea del Sur se dividen en cuatro categorías, desde 60 dólares para partidos que no sean de la selección anfitriona.

Categoría 1: Las más caras, en las gradas inferiores centrales.

Las más caras, en las gradas inferiores centrales. Categoría 2: Asientos de nivel medio con excelentes vistas laterales.

Asientos de nivel medio con excelentes vistas laterales. Categoría 3: Gradas superiores.

Gradas superiores. Categoría 4: Los asientos más asequibles, situados detrás de las porterías.

Escenario Rango de precios de las entradas (USD) Fase de grupos (contra Sudáfrica/Repesca) 60–620 Fase de grupos (vs México) 75 – 2.735 Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Corea del Sur en el Mundial?

Llega con algo que demostrar tras una campaña de clasificación dominante y la integración exitosa de una nueva generación de talentos.

Suelen anotar goles en los minutos finales y cuentan con el apoyo de sus aficionados, los “Diablos Rojos”, que llenarán los estadios mexicanos.

Su capacidad para dar sorpresas (como la victoria 2-0 sobre Alemania en 2018) la convierte en una de las selecciones no cabezas de serie más peligrosas.

¿Quiénes forman la selección de Corea del Sur para el Mundial? Plantilla definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Hong Myung-bo, los Guerreros Taegeuk han definido su lista de 26 jugadores con la mira puesta en seguir escribiendo su historia. En el Grupo A con México, Chequia y Sudáfrica, Corea del Sur combina talento europeo y experiencia de la K-League.

Destacan el talento creativo de Lee Kang-in (París Saint-Germain), el muro defensivo Kim Min-jae (Bayern de Múnich) y el carismático capitán Son Heung-min, líder del ataque.

Tanto si sigues su camino en el torneo como si buscas entradas para los partidos del Grupo A en Zapopan, Guadalajara y Monterrey, aquí está la lista oficial de los 26 jugadores que vestirán la camiseta surcoreana:

Posición Jugador Club Porteros Jo Hyeon-woo Ulsan HD Kim Seung-gyu FC Tokio Song Bum-keun Jeonbuk Hyundai Defensas Kim Min-jae Bayern de Múnich Seol Young-woo Crvena Zvezda Lee Han-beom Midtjylland Kim Tae-hyeon Antlers de Kashima Park Jin-seob Zhejiang FC Lee Ki-hyuk Gangwon FC Lee Tae-seok Austria de Viena Jens Castrop Borussia Mönchengladbach Kim Moon-hwan Daejeon Hana Citizen Cho Wi-je Jeonbuk Hyundai Centrocampistas Lee Kang-in París Saint-Germain Hwang In-beom Feyenoord Lee Jae-sung FSV Mainz 05 Hwang Hee-chan Wolverhampton Wanderers Paik Seung-ho Birmingham City Bae Jun-ho Stoke City Kim Jin-gyu Jeonbuk Hyundai Yang Hyun-jun Celtic Eom Ji-sung Swansea City Lee Dong-gyeong Ulsan HD Delanteros Son Heung-min (capitán) LAFC Oh Hyeon-gyu Beşiktaş Cho Gue-sung Midtjylland

Perfiles de jugadores clave y perspectiva táctica

El capitán Son Heung-min es el alma de la selección. En su cuarto Mundial consecutivo, su definición y liderazgo desde la banda marcarán el techo de Corea del Sur en la fase eliminatoria.

En defensa, el central del Bayern Múnich Kim Min-jae es clave con su fuerza y velocidad de recuperación ante la presión alta del Grupo A.

Mientras Son aporta el toque final, Lee Kang-in, del París Saint-Germain, es la pieza clave del centro del campo. Su visión de juego de élite, su precisión en las jugadas a balón parado y su magia en la creación de juego dan a Corea del Sur una clara ventaja creativa en suelo norteamericano.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

País Estadio (ciudad) Aforo México Estadio Azteca (Ciudad de México) 87 523 Estadio Akron (Guadalajara) 48 071 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio MetLife (Nueva Jersey) 82 500 Estadio AT&T (Dallas) 94 000 Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 Estadio NRG (Houston) 72 220 Estadio Arrowhead (Kansas City) 76 416 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 240 Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 796 Estadio Levi's (San Francisco) 71 000 Lumen Field (Seattle) 69 000 Estadio Gillette (Boston) 65 878 Estadio Hard Rock (Miami) 65 326 Canadá BC Place (Vancouver) 54 500 BMO Field (Toronto) 45 000

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