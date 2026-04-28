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United States v Canada: Third Place Match - CONCACAF Nations LeagueGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026: fechas, calendario, precios y más

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Aquí te explicamos cómo ver los primeros partidos de Canadá en la fase final de un Mundial en su propio país.

Aunque el hockey sobre hielo es el deporte más popular de Canadá, en los próximos meses la Hoja de Arce se pondrá los patines por otra razón. 

A pocos meses del Mundial, la demanda de entradas crecerá, sobre todo entre los seguidores de los equipos anfitriones. 

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte tus asientos y cuánto cuestan.

Entradas para la Copa del Mundo de Canadá.Reserva tus boletos.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Canadá en el Mundial 2026?

FechaPartido (hora de inicio local)LugarEntradas
Viernes 12 de junioCanadá vs. Bosnia y HerzegovinaBMO Field (Toronto)Entradas
Jueves 18 de junioCanadá vs. Catar (15:00)BC Place (Vancouver)Entradas
Miércoles 24 de junioCanadá vs. Suiza (12:00 h)BC Place (Vancouver)Entradas

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de 2026 en Canadá?

FechaCalendarioLugar (Canadá)Entradas
12 de junio de 2026Canadá vs. Bosnia y HerzegovinaBMO Field, TorontoEntradas
13 de junio de 2026Australia contra TurquíaBC Place, VancouverEntradas
17 de junio de 2026Ghana contra PanamáBMO Field, TorontoEntradas
18 de junio de 2026Canadá vs. CatarBC Place, VancouverEntradas
20 de junio de 2026Alemania vs. Costa de MarfilBMO Field, TorontoEntradas
21 de junio de 2026Nueva Zelanda vs. EgiptoBC Place, VancouverEntradas
23 de junio de 2026Panamá vs. CroaciaBMO Field, TorontoEntradas
24 de junio de 2026Canadá vs. SuizaBC Place, VancouverEntradas
26 de junio de 2026Nueva Zelanda vs. BélgicaBC Place, VancouverEntradas
26 de junio de 2026Senegal contra IrakBMO Field, TorontoEntradas
2 de julio de 2026Partido de octavos de finalBMO Field, TorontoEntradas
2 de julio de 2026Partido de octavos de finalBC Place, VancouverEntradas

¿Qué podemos esperar de Canadá en el Mundial 2026?

Como anfitrión, debutará el 12 de junio en el BMO Field de Toronto.

Tras la repesca de la UEFA en marzo, el equipo de Jesse Marsch debutará en el Grupo B contra Bosnia-Herzegovina, que accedió al grupo tras una eliminatoria con Italia, Irlanda del Norte y Gales.

Los dos últimos partidos de Canadá en la fase de grupos, contra Catar (18 de junio) y Suiza (24 de junio), se disputarán en el BC Place de Vancouver.

A pesar de sus participaciones en México '86 y Catar '22, los Canucks aún buscan su primera victoria (o empate) en un Mundial. Estar presentes cuando el equipo logre ese hito será histórico para los aficionados, y por eso las entradas se agotan rápido.

¿Cuándo comprar entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026?

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya concluyeron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

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Entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75 $ - 2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que las albergarán:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123