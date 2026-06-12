Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo 2026 en la República Checa: fechas, calendario, precios y más

La República Checa debutará en la fase de grupos el 11 dejunio contra Corea del Sur, en el Estadio Akron de México.

Tras 20 años ausentes, los checos regresan al escenario mundial. Sus aficionados, entusiasmados, buscan entradas para la próxima aventura norteamericana.

GOAL te ofrece la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026, incluyendo cómo conseguir asientos para los partidos de la República Checa y su precio.

Calendario de la República Checa en el Mundial 2026

Desde el subcampeonato de 1962, solo avanzaron a la fase eliminatoria en 1990. Este es el calendario de la fase de grupos que les espera:

Fecha Partido Lugar Entradas Jueves 11 de junio Corea del Sur vs República Checa (3-2) Estadio Akron, Zapopan Entradas Jueves 18 de junio República Checa vs Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas Miércoles 24 de junio República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cuáles son las entradas más baratas para los partidos de la República Checa en el Mundial?

Según los anuncios activos en el mercado secundario, las tarifas de referencia oficiales de la FIFA y el seguimiento en tiempo real de la reventa, así se clasifican los precios de las entradas más básicas para los partidos de la República Checa en el Grupo A.

Los precios cambian según la capacidad del estadio, la demanda local y la facilidad para viajar.

Partido (Fecha) Lugar (ciudad) Planta de reventa de entradas de nivel básico Entradas República Checa vs. Sudáfrica (18 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, EE. UU.) 148 $ – 200 $+ Entradas Corea del Sur vs República Checa (11 de junio) Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) 227 $ – 320 $+ Entradas República Checa vs México (24 de junio) Estadio Azteca (Ciudad de México, MEX) 870 $ – 1100 $+ Entradas

Nota: Los precios fluctúan por demanda y dinámica de precios; esta tabla muestra el rango más alto disponible al momento de escritura y puede cambiar.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la República Checa?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), y la disponibilidad es muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: activa, por orden de llegada y en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Checa?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Qué esperar de la República Checa en el Mundial 2026

La fase de clasificación fue una montaña rusa: derrotas sorpresivas ante Islas Feroe (2-1) y Croacia (5-0), y victorias clave sobre República de Irlanda y Dinamarca en la repesca.

Los aficionados checos sacan partido a su inversión cada vez que ven a su equipo en acción. Bajo la batuta de Miroslav Koubek, el conjunto llegó al límite en ambas victorias de la repesca, resueltas en tensas tandas de penaltis. Los seguidores esperan más momentos dramáticos en Norteamérica este verano.

Aunque no juega un Mundial desde 2006, tiene una larga historia: fue subcampeona en 1934 y 1962, y llegó a cuartos en 1938 y 1990 como Checoslovaquia.

Aunque nunca han alcanzado la cima a nivel mundial, los checos sí lo lograron en el escenario continental al ganar la Eurocopa de 1976.

Patrik Schick, máximo goleador en la fase de clasificación, liderará de nuevo el ataque. Con el Bayer Leverkusen suma casi un gol cada dos partidos (103 en 210) y mantiene un ritmo similar con la selección (25 en 52).

También destacan el centrocampista Tomáš Souček, clave con su despliegue de área a área, y el capitán Ladislav Krejčí, quien lidera la defensa.

¿Quiénes integran la selección checa para el Mundial? La lista final de 26 jugadores.

Bajo la dirección del veterano seleccionador Miroslav Koubek, de 74 años, la República Checa ha confirmado su lista definitiva de 26 jugadores. En su regreso a la fase final, debutará en el Grupo A ante Corea del Sur, Sudáfrica y la anfitriona México.

El plantel destaca por su imponente y disciplinado núcleo físico, liderado por el motor del West Ham, Tomáš Souček, el capitán Ladislav Krejčí y el letal delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick.

Tanto si planeas su ruta hacia las eliminatorias como si buscas entradas en el mercado secundario para los decisivos partidos de fase de grupos en Guadalajara, Atlanta y Ciudad de México, esta es la lista oficial de los 26 jugadores que representarán a Chequia:

Plantilla oficial de la República Checa para el Mundial

Posición Jugador Club actual Porteros Matěj Kovář Bayer Leverkusen

Jindřich Staněk Slavia de Praga

Lukáš Horníček Braga Defensas Ladislav Krejčí (C) Wolverhampton Wanderers

Vladimír Coufal TSG Hoffenheim

Tomáš Holeš Slavia de Praga

Robin Hranáč TSG Hoffenheim

David Zima Slavia de Praga

David Douděra Slavia de Praga

David Jurásek Slavia de Praga

Štěpán Chaloupek Slavia de Praga

Jaroslav Zelený Sparta de Praga Centrocampistas Tomáš Souček West Ham United

Lukáš Provod Slavia de Praga

Michal Sadílek Slavia de Praga

Lukáš Červ Viktoria Plzeň

Vladimír Darida FC Hradec Králové

Alexandr Sojka Viktoria Plzeň

Hugo Sochůrek Sparta de Praga

Pavel Bucha FC Cincinnati

Tomáš Ladra Viktoria Plzeň Delanteros Patrik Schick Bayer Leverkusen

Adam Hložek TSG Hoffenheim

Tomáš Chorý Slavia de Praga

Mojmír Chytil Slavia de Praga

Jan Kuchta Sparta de Praga

Pavel Šulc Olympique de Lyon

Denis Višinský Viktoria Plzeň





¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



