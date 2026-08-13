Cómo comprar entradas para la Copa Africana de Naciones femenina 2026: precios, calendario, fechas y más

La Copa Africana de Naciones Femenina 2026 está llegando a su dramático desenlace, y aún hay tiempo para formar parte de la acción. Marruecos acoge la WAFCON por tercera edición consecutiva, algo sin precedentes, y el torneo ya ha dejado una de sus historias más memorables hasta la fecha, con la debutante Malaui convirtiéndose en apenas la tercera selección que se estrena en la historia de la competición en alcanzar las semifinales.

Camerún ya ha asegurado su plaza en la final del domingo tras eliminar a la anfitriona Marruecos en los penaltis en la primera semifinal, poniendo fin a las esperanzas de las Leonas del Atlas de conquistar un primer título en casa. Malaui se enfrenta a Argelia en la segunda semifinal por el derecho a acompañarla, con ambas naciones persiguiendo su primera aparición de la historia en una final de la WAFCON.

Con la clasificación directa para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Brasil en juego en cada fase de las rondas eliminatorias, pocas veces hubo tanto en juego. Deja que GOAL te guíe por toda la información más reciente sobre las entradas para la recta final de la WAFCON 2026, incluido dónde puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

La Copa Africana de Naciones Femenina se disputa del 26 de julio al 16 de agosto de 2026. Los 40 partidos del torneo se están jugando en cinco estadios de dos ciudades marroquíes, Rabat y Casablanca.

Con la fase de grupos y los cuartos de final ya completados, esto es lo que queda en el calendario:

Fecha Ronda Partido (hora local de inicio) Sede (ciudad) Entradas mié., 12 de ago. Semifinal 2 Argelia vs Malaui (18:00) Estadio Olímpico (Rabat) Entradas jue., 13 de ago. Clasificatorio 1 para el partido por el tercer puesto Perdedor QF2 vs Perdedor QF3 (18:00) Estadio Larbi Zaouli (Casablanca) Entradas jue., 13 de ago. Clasificatorio 2 para el partido por el tercer puesto Perdedor QF1 vs Perdedor QF4 (21:00) Casablanca Entradas dom., 16 de ago. Final Camerún vs Ganador SF2 (20:00) Rabat (sede por confirmar entre los estadios Moulay El Hassan y Prince Moulay Abdellah) Entradas

Camerún aseguró su plaza en una cuarta final de la WAFCON al vencer a Marruecos por 3-1 en los penaltis tras un empate sin goles en la primera semifinal. Las dos naciones eliminadas en cuartos de final de cada lado del cuadro también se enfrentan el 13 de agosto por una plaza en el torneo de repesca intercontinental de la FIFA, lo que ofrece a África una vía potencial para enviar hasta seis selecciones al Mundial del próximo año en Brasil.

Cómo comprar entradas para la Copa Africana de Naciones Femenina 2026

Los aficionados han podido comprar entradas para la Copa Africana de Naciones Femenina a través del sitio oficial de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) desde que se abrió una preventa para titulares de tarjetas Visa a finales de julio, seguida de la venta al público general una vez se cerró la ventana exclusiva.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de la Copa Africana de Naciones Femenina en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales vendedores para quienes buscan comprar entradas a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan asistir a la recta final del torneo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

Para los aficionados que compren entradas a través del sitio oficial de la CAF, los precios varían en función de la fase del torneo y de la categoría del asiento, siguiendo una estructura por niveles similar a la de ediciones anteriores de la competición, con las entradas de la fase de grupos a precios más asequibles que las de las eliminatorias.

A medida que el torneo avanza hacia la final, los precios de las entradas restantes para la semifinal, la repesca y la final son más altos, con las categorías premium para la final de Rabat alcanzando los precios más elevados de todo el torneo.

Merece la pena echar un vistazo a revendedores del mercado secundario, como Ticombo, si te está resultando difícil comprar entradas para los partidos restantes, ya que se espera una alta demanda de las asignaciones oficiales para las semifinales y la final.

Los aficionados que estén considerando recurrir a revendedores del mercado secundario deben proceder con cautela, ya que los comerciantes no oficiales conllevan riesgos relacionados con la autenticidad, la validez de la transferencia y el encarecimiento de los precios. Es importante confiar solo en plataformas reputadas con sólidas garantías para el comprador y políticas claras de reembolso.

¿Qué equipos se clasificaron para la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

Un total de 39 naciones miembro de la CAF participaron en la clasificación para la 16.ª edición del torneo, con 16 naciones, incluida la anfitriona Marruecos, tomando finalmente parte, el mayor cartel de la historia de la competición tras su ampliación de 12 equipos. Cabo Verde y Malaui debutaron en el torneo, con la trayectoria de Malaui hasta las semifinales como una de las grandes historias de revelación de la competición.

Las 16 selecciones que se clasificaron para la WAFCON 2026 fueron:

Grupo A: Marruecos, Zambia, Senegal, Argelia

Grupo B: Sudáfrica, Costa de Marfil, Burkina Faso, Tanzania

Grupo C: Nigeria, Camerún, Malaui, Egipto

Grupo D: Ghana, Malí, Benín, Kenia

¿Dónde es la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

El torneo se está celebrando en Marruecos por tercera edición consecutiva, algo sin precedentes, la primera vez que una nación acoge la competición tres veces seguidas. Marruecos alcanzó la final en casa tanto en 2022 como en 2025 y, en ambas ocasiones, se quedó dolorosamente cerca del título, y esta vez fue eliminada en semifinales por Camerún, poniendo fin a su intento de levantar por fin el trofeo ante su propia afición.

Originalmente, el torneo estaba programado para marzo y abril de 2026 antes de ser aplazado a su actual ventana de julio a agosto, con una breve especulación sobre la posibilidad de que Sudáfrica asumiera la organización antes de que la CAF confirmara que Marruecos seguiría como sede.

¿Cuál es la lista de sedes de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026?

Ciudad Estadio Capacidad Rabat Estadio Moulay El Hassan 22.000 Rabat Estadio Olímpico 21.000 Rabat Estadio Al Madina 18.000 Casablanca Estadio Larbi Zaouli 20.000 Casablanca Estadio Moulay Rachid 25.000

Originalmente también estaba previsto que hubiera partidos en Fez, pero esos encuentros fueron trasladados más tarde a Casablanca a medida que se cerraba el calendario del torneo. La final se jugará en el Estadio Moulay El Hassan o en el más grande Estadio Prince Moulay Abdellah, con capacidad para 69.500 espectadores, en Rabat, que también acogió la final masculina de la Copa Africana de Naciones de este año.