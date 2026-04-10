El Bayern Múnich, rey de Alemania, está a un paso de su decimotercer título en catorce temporadas. Aquí puedes comprar entradas para la Bundesliga.

Si prefieres otro encuentro, encontrarás choques emocionantes de la Bundesliga, con equipos como VfB Stuttgart, RB Leipzig, Hoffenheim o Bayer Leverkusen peleando por Europa.

Con un desenlace liguero cada vez más cerca, este es el momento ideal para hacerte con tus localidades. Deja que GOAL te guíe en la compra.

Próximos partidos de la Bundesliga

Fecha Partido (CET) Lugar Entradas Viernes, 10 de abril Augsburgo vs Hoffenheim (20:30) WWK Arena (Augsburgo) Entradas Sábado 11 de abril Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (15:30) Signal Iduna Park (Dortmund) Entradas RB Leipzig vs Borussia Mönchengladbach (15:30) Red Bull Arena (Leipzig) Entradas Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt (15:30) Volkswagen Arena (Wolfsburgo) Entradas Heidenheim vs Union Berlin (15:30) Voith-Arena (Heidenheim) Entradas St. Pauli vs Bayern de Múnich (18:30 h) Estadio Millerntor (Hamburgo) Entradas Domingo 12 de abril Colonia vs Werder Bremen (15:30 h) Estadio RheinEnergie (Colonia) Entradas VfB Stuttgart vs Hamburgo (17:30) MHPArena (Stuttgart) Entradas Mainz vs. Freiburg (19:30 h) MEWA ARENA (Maguncia) Entradas Vie, 17 de abril St. Pauli vs Colonia (20:30 h) RheinEnergieStadion (Colonia) Entradas Sábado 18 de abril Bayer Leverkusen vs Augsburgo (15:30 h) BayArena (Leverkusen) Entradas Werder Bremen vs Hamburgo (15:30) Weserstadion (Bremen) Entradas Union Berlín vs Wolfsburgo (15:30 h) Estadio An der Alten Forsterei (Berlín) Entradas Hoffenheim vs Borussia Dortmund (15:30 h) PreZero Arena (Sinsheim) Entradas Eintracht Fráncfort vs RB Leipzig (18:30 h) Deutsche Bank Park (Fráncfort) Entradas Dom, 19 de abril Friburgo vs Heidenheim (15:30 h) Europa-Park Stadion (Friburgo) Entradas Bayern de Múnich vs VfB Stuttgart (17:30 h) Allianz Arena (Múnich) Entradas Borussia Mönchengladbach vs Mainz (19:30 h) BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Entradas

Cómo conseguir entradas para la Bundesliga

La forma más fiable y económica de comprar entradas para los partidos de la Bundesliga es a través de las páginas web oficiales de los clubes. Consulta estas webs con regularidad para conocer la información sobre la venta de entradas, las fechas de salida a la venta y la disponibilidad.

Los abonados suelen tener prioridad, seguidos de los socios y, por último, del público general.

Muchos clubes ofrecen acceso prioritario a la preventa y opciones preferenciales a los socios, así que plantéate hacerte socio si vas a ir a varios partidos.

Si quieres entradas para los duelos más destacados, como Bayern-Borussia Dortmund (“Der Klassiker”) o Hamburgo-Werder Bremen (“Nordderby”), compra cuanto antes para evitar que se agoten.

También puedes recurrir al mercado secundario; StubHub es una opción confiable.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Bundesliga?

Las entradas oficiales cuestan de media entre 15 € y 90 €.

Estos son algunos ejemplos de los precios de los clubes:

Club De pie (adulto) Asiento (estándar) Asiento (categoría superior) Bayern de Múnich 15 € 35 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 35 € 92 € Eintracht de Fráncfort 15 € 30 € 76 € Colonia 16 € 33 € 79 € RB Leipzig 15 € 30 € 90 €



La Bundesliga, con su regla «50+1», mantiene la propiedad mayoritaria en manos de socios, no de un solo inversor, y eso mantiene los precios más bajos que en otras ligas top.

¿Cómo conseguir entradas VIP para la Bundesliga?

La mayoría de los clubes ofrece paquetes VIP que incluyen entradas, alojamiento, acceso a salas privadas y otros beneficios.

¿Quieres saber qué incluye un paquete VIP? Ten en cuenta estas prestaciones en los principales estadios de la Bundesliga, como el Allianz Arena, el Signal Iduna Park y el Red Bull Arena:

Asiento VIP estándar: butaca acolchada de primera calidad en zona privilegiada, acceso compartido a la sala VIP, bufé y bebidas incluidas, desde 200 € por partido.

butaca acolchada de primera calidad en zona privilegiada, acceso compartido a la sala VIP, bufé y bebidas incluidas, desde Sala VIP/Business: Asientos premium con acceso exclusivo a la sala antes, durante y después del partido, catering premium, barra libre y entretenimiento, desde 300 € por partido.

Asientos premium con acceso exclusivo a la sala antes, durante y después del partido, catering premium, barra libre y entretenimiento, desde Sala temática / Premium: Zonas de hospitalidad de marca (Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menús premium, champán y asientos de primera, desde 600 € por partido

Zonas de hospitalidad de marca (Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menús premium, champán y asientos de primera, desde Suite privada: palco cerrado para 8-20 invitados con cena de lujo, personal dedicado y instalaciones privadas, desde 3.000 € por partido

cerrado para 8-20 invitados con cena de lujo, personal dedicado y instalaciones privadas, desde Paquete Ultra-Premium: hospitalidad de primer nivel, como los salones Prestige o Platinum, con cena gourmet, bebidas premium ilimitadas y acceso VIP, desde 1.200 € por persona y partido

Lo que hay que saber sobre la Bundesliga

Con estrellas como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise y Yan Diomande, que juegan en clubes como el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund, los aficionados buscan entradas para la Bundesliga.

No es nuevo: antes brillaron Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben y Jude Bellingham.

Creada en 1963, la Bundesliga presume de una rica historia y de ser una de las ligas más competitivas de Europa. Sus 18 equipos ofrecen un ambiente vibrante y familiar en cada estadio.

Aunque hace dos años el Bayer Leverkusen les quitó el título por primera vez desde 2012, el Bayern de Múnich respondió y ganó la Bundesliga pasada con 13 puntos de ventaja. Los Roten están a punto de ganar la liga por 36.ª vez. Harry Kane, motor goleador, se acerca a los 100 tantos con el gigante alemán.

¿Cómo ver o seguir en streaming los partidos de la Bundesliga?

Sky Sports tiene los derechos en el Reino Unido para emitir los partidos de la Bundesliga en TV y online durante la temporada 2025/26. También puedes verlos en streaming en NOW y en la app de Sky Sports.

NOW es un servicio de streaming instantáneo que ofrece todos los canales de Sky Sports y las retransmisiones de Sky Sports+. Los clientes pueden registrarse y ver el contenido al instante en más de 60 dispositivos. Las suscripciones a NOW Sports incluyen las retransmisiones en directo de Sky Sports+, documentales y una selección de repeticiones y resúmenes bajo demanda.

En Alemania, los derechos se reparten entre Sky Deutschland y DAZN, con algunos encuentros en Sat.1 y Sport1 de forma gratuita. La «Konferenz» del sábado, que ofrece cuatro o cinco partidos a la vez, pasa de Sky a DAZN esta temporada.

Sky retransmitirá el partido del viernes por la noche, antes en DAZN, y mantendrá el del sábado. DAZN conserva todos los del domingo. El paquete de Sky cuesta 25 € al mes, mientras que DAZN cuesta 29,99 €.