Reserva entradas de la Bundesliga

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🎟️ Entradas del Bayern de Múnich: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Borussia Dortmund: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del RB Leipzig: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas por menos de 100 €: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Paquetes hospitality y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Zonas familiares y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Signal Iduna Park: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Allianz Arena: RESERVAR ENTRADAS

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Bundesliga

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas vie 4 sep, 20:30 Stuttgart vs Köln MHPArena (Stuttgart) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin BayArena (Leverkusen) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Paderborn vs Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Entradas sáb 5 sep, 15:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Entradas sáb 5 sep, 18:30 Schalke 04 vs Bayern Munich VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Entradas dom 6 sep, 15:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Entradas dom 6 sep, 17:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para la Bundesliga?

El método más fiable y económico para comprar entradas para partidos de la Bundesliga es a través de las webs oficiales de los clubes. Conviene consultarlas con regularidad para obtener información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.

Los abonados suelen tener prioridad, seguidos de los socios y después del público general.

Muchos clubes ofrecen acceso prioritario a la preventa y opciones preferentes de entradas a los socios, así que puede ser una buena idea hacerse socio si tienes previsto asistir a varios partidos.

Para quienes quieran asegurarse asiento en partidos de alto perfil de la Bundesliga durante toda la temporada, como Bayern Munich vs Borussia Dortmund («Der Klassiker») y Hamburger SV vs Werder Bremen («Nordderby»), conviene intentar comprar las entradas lo antes posible, antes de que se agoten.

Además, los aficionados pueden comprar asientos en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas a través de canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Bundesliga?

Las entradas oficiales para partidos de la Bundesliga suelen oscilar, de media, entre 10 € y 90 €.

Aquí tienes algunos ejemplos de precios por club:

Club De pie (adulto) Asiento (estándar) Asiento (graderío superior) Bayern Munich 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Cologne 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

La Bundesliga también cuenta con la famosa regla del «50+1», que garantiza que los clubes pertenezcan mayoritariamente a sus socios en lugar de a inversores individuales. Esto mantiene los precios de las entradas relativamente asequibles en comparación con otras grandes ligas europeas.

¿Cómo conseguir entradas hospitality de la Bundesliga?

Los paquetes VIP o hospitality, que incluyen entradas para el partido, alojamiento, acceso a salas y otras ventajas, también están disponibles para comprar en la mayoría de clubes de la Bundesliga.

¿Quieres saber qué esperar de un paquete hospitality? Esto es lo que debes tener en cuenta en los principales estadios de la Bundesliga, como el Allianz Arena, el Signal Iduna Park y el Red Bull Arena:

Asiento VIP estándar: asiento premium acolchado en una ubicación privilegiada del estadio con acceso a una sala compartida, servicio de bufé y bebidas incluidas, desde 200 € por partido

Club / Business Lounge: asientos premium reservados con acceso exclusivo a la sala antes, durante y después del partido, catering de alta gama, barra libre y entretenimiento, desde 300 € por partido

Sala temática / premium: zonas hospitality con una marca específica (por ejemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) con menús mejorados, champán y asientos privilegiados, desde 600 € por partido

Suite privada / Skybox: palco privado completamente cerrado para 8–20 invitados con restauración de lujo, personal propio e instalaciones privadas, desde 3.000 € por partido

Paquete ultra premium: hospitality del más alto nivel, como las Prestige o Platinum Lounges, con gastronomía gourmet, bebidas premium ilimitadas y acceso VIP, desde 1.200 € por persona y partido

¿Qué hay que saber sobre la Bundesliga?

Con una serie de estrellas mundiales del fútbol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick y Luis Diaz, que actualmente juegan en Alemania para algunos de los clubes más grandes del planeta (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), los aficionados se apresuran a conseguir entradas para los partidos de la Bundesliga.

Atraer a grandes nombres del deporte no es ninguna novedad para la Bundesliga, por supuesto, ya que figuras como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben y Jude Bellingham brillaron anteriormente en la escena alemana.

Fundada en 1963, la Bundesliga tiene una rica historia y se ha consolidado como una de las ligas más competitivas de Europa. La competición, conocida por su ambiente vibrante y amistoso y por sus aficionados apasionados de todas las edades, cuenta con 18 equipos de todo el país.

A pesar de haber sido destronado por Bayer Leverkusen hace dos años, por primera vez desde 2012, el Bayern de Múnich ha vuelto a rugir desde entonces, ganando el título por un margen acumulado de 29 puntos en las dos últimas campañas. Harry Kane ha vuelto a ser su gran referente goleador, y la leyenda inglesa ya está lanzada hacia la barrera de los 100 goles con el gigante alemán.