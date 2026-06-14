Cómo comprar entradas para Francia-Senegal: precios de entradas para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y más

Francia debutará en el Mundial 2026 ante Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford el 16 de junio.

Esperan regresar un mes después para la final, que se jugará en el mismo escenario.

Los aficionados franceses esperan que la historia no se repita: en 2002, Les Bleus cayeron 1-0 ante Senegal en el debut y quedaron eliminados en fase de grupos, mientras que los Leones de la Teranga llegaron a octavos.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Francia y Senegal, incluyendo dónde comprarlas y los precios.

¿Cuándo es el partido del Mundial entre Francia y Senegal?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Calendario de Francia en el Mundial 2026

En 2022 vencieron 4-1 a Australia; ¿mantendrán el nivel en el Grupo I?

Fecha Partido Lugar Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Lunes 22 de junio Francia vs. Irak Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Viernes 26 de junio Noruega vs. Francia Estadio Gillette (Foxborough) Entradas

Partidos de Senegal en el Mundial 2026:

Senegal ha alcanzado la fase eliminatoria en dos de sus tres participaciones previas en la Copa del Mundo. Este es el calendario del Grupo I que les aguarda este verano:

Fecha Calendario Lugar Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Viernes 26 de junio Senegal vs. Irak BMO Field (Toronto) Entradas

¿Cómo comprar entradas para Francia vs. Senegal?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles en las primeras fases son muy escasas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase vigente, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia-Senegal?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium es un recinto multifuncional ubicado en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford, Nueva Jersey, a unos 8 km al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol americano y fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Además, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 aficionados, como preparación para la final del Mundial 2026.

Qué esperar del Francia-Senegal.