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Cómo comprar entradas para el Portugal-Uzbekistán: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Estadio NRG y mucho más

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Aquí te explicamos cómo ver la despedida de Cristiano Ronaldo del Mundial.

Portugal jugará ante Uzbekistán en Houston (Texas) el 23 de junio, en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Portugal-Uzbekistán en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario completo de Portugal en el Mundial 2026.

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Portugal vs. República Democrática del Congo

Estadio NRG, Houston

Entradas

23 de junio de 2026

Portugal contra Uzbekistán

Estadio NRG, Houston

Entradas

27 de junio de 2026

Colombia vs. Portugal

Estadio Hard Rock, Miami

Entradas

Calendario de Uzbekistán para la Copa del Mundo de 2026

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Uzbekistán vs. Colombia

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

23 de junio de 2026

Portugal contra Uzbekistán

NRG Stadium, Houston

Entradas

27 de junio de 2026

República Democrática del Congo vs Uzbekistán

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Portugal y Uzbekistán?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-Uzbekistán?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Portugal-Uzbekistán en Houston, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen un presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la anfitriona, se espera una de las mayores demandas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

  • Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $
  • Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $
  • Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $
  • Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional y sede del equipo anfitrión, por lo que se espera una alta demanda local. Para presupuestos limitados, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar de este partido de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre Portugal y Uzbekistán

POR

Último partidos

UZB

1

Victoria

0

Empates

0

Victorias

5

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Todo lo que necesitas saber sobre el Houston Stadium

El NRG Stadium de Houston, Texas, es una de las sedes clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante el torneo se llamará Estadio de Houston y albergará siete partidos, incluidos dos de eliminatoria. Tiene capacidad para unos 72 000 espectadores.

Aunque suele usar césped artificial para los partidos de la NFL, ahora se adapta a césped natural, como exige la FIFA.

El estadio cuenta con un techo retráctil que mantiene una temperatura agradable durante el húmedo verano de Houston.