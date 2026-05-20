Cómo comprar entradas para el partido Túnez-Japón: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Estadio BBVA y mucho más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá un verano inolvidable en Estados Unidos, Canadá y México. Uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos será Túnez vs. Japón en Monterrey.

Japón es una de las selecciones más fuertes de Asia, y Túnez cuenta con una de las aficiones más apasionadas de África. Ambos equipos lucharán por un puesto en las eliminatorias, así que se espera una gran afluencia de público al Estadio BBVA.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde encontrar las más baratas antes de que se agoten.

¿Cuándo es el Túnez-Japón?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 20 de junio de 2026 – 19:00 Túnez vs Japón Estadio BBVA, Monterrey Entradas

Partidos de Túnez en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Suecia vs. Túnez Estadio Monterrey, Monterrey, México Entradas 21 de junio de 2026 Túnez vs. Japón Estadio Monterrey, Monterrey, México. Entradas 25 de junio de 2026 Túnez vs. Países Bajos Estadio de Kansas City (Kansas City, EE. UU.) Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Japón 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Países Bajos vs. Japón Estadio de Dallas (Arlington, EE. UU.) Entradas 20 de junio de 2026 Túnez vs. Japón Estadio Monterrey, Monterrey, México Entradas 25 de junio de 2026 Japón vs. Suecia Estadio de Dallas (Arlington, EE. UU.) Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Túnez y Japón?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Túnez y Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas en distintas fases, algunas por orden de llegada.

La FIFA sigue vendiendo entradas en distintas fases, algunas por orden de llegada. Mercado de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a través de la plataforma oficial de intercambio de entradas de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a través de la plataforma oficial de intercambio de entradas de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub siguen siendo una opción rápida para conseguir entradas para partidos con aforo agotado.

plataformas como StubHub siguen siendo una opción rápida para conseguir entradas para partidos con aforo agotado. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos de lujo, acceso a salas VIP, catering y experiencias exclusivas el día del partido.

Se entregarán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para Túnez-Japón deben comprarlas cuanto antes, pues se espera que los precios suban a medida que se acerque el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para Túnez-Japón?

La FIFA ha introducido precios variables para la Copa del Mundo de 2026, por lo que el coste depende de la categoría del asiento, la ubicación y la demanda.

Los encuentros de la fase de grupos son de los más asequibles, sobre todo en las primeras etapas de venta.

Por ahora, los boletos más económicos para Túnez vs. Japón oscilan entre 80 y 160 dólares, según la ubicación y la reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio BBVA

El partido Túnez vs. Japón se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, casa de los Rayados de Monterrey y uno de los principales recintos de México.

Conocido por su arquitectura moderna y su ambiente apasionado, el estadio es una de las sedes más destacadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ubicado en Guadalupe, zona metropolitana de Monterrey, se prevé que reciba a más de 50 000 aficionados durante la Copa del Mundo.

Los aficionados que asistan al Túnez vs. Japón podrán disfrutar de:

Modernos sistemas de acceso con entradas digitales

Zonas de restauración y hospitalidad de primera clase

Excelentes ángulos de visión en todo el estadio

Asientos VIP y experiencias de hospitalidad

Fácil acceso desde el centro de Monterrey y el Aeropuerto Internacional de Monterrey

Áreas designadas para transporte público y servicios de ridesharing en días de partido.

Se espera que Monterrey ofrezca uno de los mejores ambientes del torneo, gracias a los numerosos aficionados de Túnez y Japón, conocidos por su animación en los días de partido.