Suiza se medirá a Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El partido será en California el 18 de junio a las 23:00 EST.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Suiza-Bosnia en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B Los Angeles Stadium

Calendario de Suiza en la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha Partido (hora de inicio) Sede Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara, EE. UU. Entradas 18 de junio de 2026 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Estadio SoFi, Inglewood, EE. UU. Entradas 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver, Canadá Entradas

Calendario de Bosnia en la fase de grupos del Mundial 2026

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field, Toronto, Canadá Entradas 18 de junio de 2026 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood, EE. UU. Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field, Seattle, EE. UU. Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Suiza y Bosnia?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Suiza-Bosnia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Suiza y Bosnia en California, los precios resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos, se prevé una alta demanda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Se prevé una alta demanda local, por lo que se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 para quienes tengan un presupuesto limitado.

Historial de enfrentamientos entre Suiza y Bosnia

SUI Último partidos BIH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 0 - 2 Bosnia and Herzegovina 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

¿Dónde se juega el Suiza vs Bosnia?

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Esta maravilla de la ingeniería moderna es el corazón del complejo de entretenimiento Hollywood Park.

Es el primer estadio cubierto y al aire libre de su tipo, con una cubierta de ETFE que deja entrar la luz natural mientras protege a los espectadores de las inclemencias del tiempo. Su Infinity Screen de Samsung, una pantalla de vídeo 4K de 360 grados y doble cara sobre el campo, ofrece una visión nítida a todos los aficionados.

Para la Copa del Mundo de 2026 ofrecerá unas 70 000 localidades, con gradas profundas que acercan a los aficionados al campo y garantizan un ambiente íntimo y electrizante.