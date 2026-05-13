Portugaldebutará en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 ante la República Democrática del Congoen Houston, Texas, el 17 dejunio.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Portugal-República Democrática del Congo en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario completo de Portugal en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 23 de junio de 2026 Portugal vs. Uzbekistán Estadio NRG, Houston Entradas 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Partidos de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 23 de junio de 2026 Colombia vs. R. D. del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 27 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo las entradas disponibles en estas fases iniciales.

A continuación, el estado de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-República Democrática del Congo?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo en Houston, los precios actuales resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos, se prevé una alta demanda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500–3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una demanda local muy alta. Por ello, se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3, la opción más económica para asistir a este partido de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre Portugal y la República Democrática del Congo

Todo lo que necesitas saber sobre el Houston Stadium

El NRG Stadium de Houston, Texas, es una sede clave de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante el torneo se llamará «Houston Stadium» y albergará siete partidos, incluidos dos de fase eliminatoria. Tiene capacidad para unos 72 000 aficionados.

Aunque el estadio usa césped artificial para los partidos de la NFL, ahora se adapta a césped natural, como exige la FIFA, e incluye un sistema de aireación «Sub-Air» para mantenerlo bajo el calor de Texas.

Su techo retráctil ayuda a regular la temperatura en el húmedo verano de Houston.