El Mundial 2026 llega a un desenlace apasionante este fin de semana. Antes de la final del Mundial en Nueva Jersey el domingo (19 de julio), este sábado (18 de julio) se disputa el partido por el tercer puesto y podrías estar en Miami para presenciar el aperitivo.

La bicampeona del mundo Francia se enfrenta a su rival europea Inglaterra en el partido por la medalla de bronce. Les Blues cayó 2-0 ante España el martes, mientras que Inglaterra perdió de forma agónica en el tiempo añadido contra Argentina, al caer 2-1 el miércoles.

Como en el encuentro por el tercer puesto suelen desaparecer las ataduras tácticas, los aficionados pueden esperar un espectáculo abierto y entretenido, con dos de las mejores selecciones del mundo buscando cerrar el torneo con buen sabor de boca.

El partido por el tercer puesto suele ofrecer un fútbol abierto y con muchos goles, ya que ambos equipos juegan sin miedo para quedarse con el honor de la medalla de bronce. Si planeas hacer una apuesta estratégica en este duelo por el bronce, empezar con fondos de bonificación es una gran ventaja. Lee nuestra sencilla guía para activar tus recompensas con nuestro código promocional verificado de Melbet.

¿Cuándo es el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

¿Cómo conseguir entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora está actualmente en marcha, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden estrictamente por orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a través de la FIFA.

está actualmente en marcha, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden estrictamente por orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a través de la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que vayas a comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial?

Los precios nominales de las entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami oscilaban entre 165 $ y 1.125 $, dependiendo de la categoría del asiento.

La FIFA publicó varios tramos de precios para el partido, de la siguiente manera:

Categoría 1: 800 $ - 1.125 $ (ubicada en el nivel inferior del estadio)

800 $ - 1.125 $ (ubicada en el nivel inferior del estadio) Categoría 2: 600 $ - 875 $ (abarca tanto los niveles superiores como inferiores fuera de las zonas de la Categoría 1)

600 $ - 875 $ (abarca tanto los niveles superiores como inferiores fuera de las zonas de la Categoría 1) Categoría 3: 165 $ - 455 $ (principalmente en el nivel superior, más allá de las Categorías 1 y 2)

165 $ - 455 $ (principalmente en el nivel superior, más allá de las Categorías 1 y 2) Categoría para aficionados: 60 $ (reservada exclusivamente para aficionados fieles a través de las federaciones nacionales)

Sigue de cerca los portales de entradas del Mundial de la FIFA para obtener información adicional y consulta sitios de venta secundaria como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El Hard Rock Stadium es un recinto multiusos en Miami Gardens, Florida. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL desde su inauguración en 1987 y del equipo universitario de fútbol americano de la NCAA Miami Hurricanes desde 2008.

El recinto de Miami está más que acostumbrado a albergar grandes eventos, ya que allí se han disputado seis Super Bowls, dos World Series de la MLB, cuando jugaban allí los Florida Marlins, y WrestleMania XXVIII. El torneo de tenis Miami Open también forma parte de su calendario anual, junto con el Gran Premio de Miami de F1, que se celebra dentro del recinto del estadio.

Después de albergar la final de la Copa América 2024, el Hard Rock Stadium también está muy habituado a acoger grandes citas de fútbol. Una multitud entregada vio a Argentina, que incluía al jugador del Inter Miami Lionel Messi, levantar el trofeo hace dos años, tras una victoria por 1-0 contra Colombia después de la prórroga.

El Hard Rock Stadium es uno de los 16 estadios que albergarán partidos del Mundial 2026 en toda Norteamérica. A pesar de tener una de las capacidades conjuntas más pequeñas, 65.000, entre los 11 estadios ubicados en Estados Unidos, el estadio de Miami acogerá siete partidos en total, incluido el duelo por el tercer puesto.

¿Cuáles son los resultados recientes del partido por el tercer puesto del Mundial?