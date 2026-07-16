Inglaterra soñaba con la final del Mundial de la FIFA, pero su camino se interrumpió en semifinales. A pesar de su gran campaña, los «Tres Leones» de Thomas Tuchel cayeron 1-2 ante Argentina en Atlanta.

Ahora se medirá a Francia en el partido por el tercer puesto en el Miami Stadium.

La Bota de Oro sigue abierta: Harry Kane y Jude Bellingham (6 goles) persiguen a Kylian Mbappé (8) y Lionel Messi (9).

Resultados de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra (18:00 h CST) Estadio Azteca, Ciudad de México Inglaterra ganó 3-2 Sábado 10 de julio Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga) Miércoles 15 de julio Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta 1-2 Sábado 18 de julio Inglaterra vs. Francia Estadio Hard Rock, Miami Gardens Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son sus partidos previos a la final:

Tras vencer a Noruega en cuartos, Inglaterra viajará a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles 15 de julio.

Se han cruzado en cinco Copas del Mundo desde 1962. Aunque Inglaterra perdió de forma memorable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), los Tres Leones lideran 3-2 en el historial.

De ganar, se medirá con Francia o España en la final.

Fecha (hora local de inicio) Ronda Estadio Posible emparejamiento Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Inglaterra vs. Argentina Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 vs. España – Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina – Entradas Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs. Argentina – Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs. España - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026

Pese a un inicio irregular en la eliminatoria, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha mejorado bajo Thomas Tuchel.

Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcando 22 goles y sin encajar ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que ya se usaron o se usarán: