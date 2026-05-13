Paraguay y Australia se enfrentan en el Mundial 2026 en un momento clave del Grupo D.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026?

Consulta el calendario de Paraguay en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi, Inglewood Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara Entradas 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Estadio Levi's, Santa Clara Entradas

Partidos de Australia en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía Estadio BC Place, Vancouver Entradas 19 de junio de 2025 Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle Entradas 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Levi's Stadium, Santa Clara Entradas

¿Cómo comprar entradas para Paraguay vs. Australia?

Las principales loterías oficiales de entradas para el Mundial (incluidas la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios) ya terminaron. Por la alta demanda, las localidades disponibles en las fases iniciales son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

La venta de última hora ya está activa y funciona por orden de llegada : transacciones en tiempo real. Es la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, sobre todo para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paraguay-Australia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Paraguay-Australia, hoy resultan accesibles para quienes tienen presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la anfitriona, se prevé una alta demanda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 400-550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Se espera una alta demanda local, ya que California es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y así disfrutar de este partido de alto nivel en el Levi’s Stadium.

Historial de enfrentamientos entre Paraguay y Australia

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

El Levi's Stadium es uno de los estadios más sostenibles del mundo, con un «techo vivo» y paneles solares que aportan energía en los partidos.

Puede ampliarse para albergar a unos 71 000 espectadores en grandes partidos internacionales. Acogerá seis encuentros de la Copa del Mundo de 2026, incluido uno de la ronda de 32 el 1 de julio.

Un tejado verde de 2500 m² en la torre de palcos regula la temperatura del edificio y ofrece un aspecto único en las imágenes aéreas.

Como sede del equipo de Silicon Valley, ofrece una de las conexiones Wi-Fi más rápidas de cualquier recinto deportivo, capaz de soportar a decenas de miles de aficionados transmitiendo y compartiendo contenido al mismo tiempo.