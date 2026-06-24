Cómo comprar entradas para el partido Panamá vs. Inglaterra: precios de boletos para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y más

Inglaterra aspira a jugar la final del Mundial el 19 de julio en el MetLife Stadium. Primero, este sábado 27 de junio visitará Nueva Jersey para cerrar el Grupo L ante Panamá.

El equipo de Thomas Tuchel debutó con una victoria 4-2 sobre Croacia, pero luego empató 0-0 con Ghana y busca recuperar su mejor nivel antes de la ronda de 32.

Pese a dos actuaciones aceptables, Panamá aún busca su primer punto en un Mundial y se despedirá del torneo tras este encuentro.

Hace ocho años, en el único duelo previo entre ambos en un Mundial, Inglaterra goleó 6-1 en Nizhni Nóvgorod; Harry Kane marcó allí su primer hat-trick con la selección.

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¿Cuándo se juega el Panamá-Inglaterra?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo L New York/New Jersey Stadium

Partidos de Panamá en el Mundial de 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Ghana vs. Panamá (19:00, hora del Este) BMO Field, Toronto Ghana ganó 1-0 Martes 23 de junio Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este) BMO Field, Toronto Croacia ganó 1-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Calendario de Inglaterra para el Mundial de 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Lugar Resultado final / Entradas Miércoles, 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá e Inglaterra

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá e Inglaterra?

La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos se partía de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Historial de enfrentamientos directos y estadísticas de Panamá contra Inglaterra

PAN Último partidos ING 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford (Nueva Jersey), está a solo cinco millas al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, y la Copa América en 2024.

Además, acogió la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.