Panamá volverá al BMO Field de Toronto en seis días buscando revertir la suerte tras perder 1-0 con Ghana en su debut.

Croacia, que necesita recuperar su mejor versión tras caer ante Inglaterra en la primera jornada, busca en Toronto el impulso que le llevó a las semifinales en las dos últimas Copas del Mundo.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá y Croacia, incluyendo dónde comprarlas, cuánto puedes esperar pagar e información esencial sobre el estadio.

¿Cuándo se juega el Panamá-Croacia?

Partidos de Panamá en el Mundial

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio Ghana vs. Panamá (1-0) BMO Field, Toronto N/A 23 de junio Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 27 de junio Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, Nueva Jersey Entradas

Partidos de Croacia en el Mundial

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (4-2) Estadio AT&T, Arlington N/A 23 de junio Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 27 de junio Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para Panamá vs. Croacia?

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes buscar en plataformas como StubHub , pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Panamá-Croacia?

La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos hay entradas desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field.

El BMO Field de Toronto, que durante el torneo se llamará «Toronto Stadium» por las normas de patrocinio de la FIFA, ha sido remodelado para el Mundial de 2026.

Su capacidad ha pasado de unos 30 000 a 45 736 espectadores gracias a 17 756 asientos temporales, necesarios para superar el mínimo de 40 000 exigido por la FIFA.

Además, se instalaron cuatro pantallas gigantes de más de cinco millones de píxeles LED y se modernizaron las redes wifi y los sistemas de producción de vídeo.

El estadio albergará seis partidos: cinco de fase de grupos y uno de eliminatoria, en la ronda de 32.

Qué esperar del Panamá-Croacia.



