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Cómo comprar entradas para el partido Panamá vs. Croacia: precios de boletos para el Mundial, información sobre el BMO Field y más

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Croacia
L. Modric

Ya puedes reservar entradas para este partido clave del Mundial, en el que ambos equipos buscan recuperarse tras sus respectivas derrotas.

Panamá volverá al BMO Field de Toronto en seis días buscando revertir la suerte tras perder 1-0 con Ghana en su debut.

Croacia, que necesita recuperar su mejor versión tras caer ante Inglaterra en la primera jornada, busca en Toronto el impulso que le llevó a las semifinales en las dos últimas Copas del Mundo.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Panamá y Croacia, incluyendo dónde comprarlas, cuánto puedes esperar pagar e información esencial sobre el estadio.

¿Cuándo se juega el Panamá-Croacia?

Partidos de Panamá en el Mundial

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

17 de junio

Ghana vs. Panamá (1-0)

BMO Field, Toronto

N/A

23 de junio

Panamá vs. Croacia

BMO Field, Toronto

Entradas

27 de junio

Panamá vs. Inglaterra

Estadio MetLife, Nueva Jersey

Entradas

Partidos de Croacia en el Mundial

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (4-2)

Estadio AT&T, Arlington

N/A

23 de junio

Panamá vs. Croacia

BMO Field, Toronto

Entradas

27 de junio

Croacia vs. Ghana

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Entradas

¿Cómo comprar entradas para Panamá vs. Croacia?

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: ya activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes buscar en plataformas como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Panamá-Croacia?

La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos hay entradas desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y Final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field.

El BMO Field de Toronto, que durante el torneo se llamará «Toronto Stadium» por las normas de patrocinio de la FIFA, ha sido remodelado para el Mundial de 2026.

Su capacidad ha pasado de unos 30 000 a 45 736 espectadores gracias a 17 756 asientos temporales, necesarios para superar el mínimo de 40 000 exigido por la FIFA.

Además, se instalaron cuatro pantallas gigantes de más de cinco millones de píxeles LED y se modernizaron las redes wifi y los sistemas de producción de vídeo.

El estadio albergará seis partidos: cinco de fase de grupos y uno de eliminatoria, en la ronda de 32.

Qué esperar del Panamá-Croacia.

PAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

CRO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Panamá contra Croacia alineaciones probables

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