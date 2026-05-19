Cómo comprar entradas para el partido Noruega-Senegal: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y mucho más

Noruegase medirá aSenegal en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. El partido será en Nueva Jersey el 22 de junio a las 20:00 EST.
GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.
¿Cuándo se juega el Noruega-Senegal en el Mundial de 2026?
Calendario de Noruega en la fase de grupos del Mundial 2026
Noruega regresa al Mundial tras 28 años. Las estrellas Erling Haaland y Martin Odegaard, rivales en la Premier, ahora juegan juntos en América.
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
16 de junio
Irak vs. Noruega
Estadio Gillette, Massachusetts
22 de junio
Noruega vs. Senegal
Estadio MetLife, East Rutherford
26 de junio
Noruega vs. Francia
Estadio Gillette, Massachusetts
Calendario de la fase de grupos de Senegal en el Mundial de 2026
Senegal ha avanzado a la fase eliminatoria en dos de sus tres participaciones previas en la Copa del Mundo.
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
16 de junio
Francia vs. Senegal
Estadio MetLife, East Rutherford
22 de junio
Noruega vs. Senegal
Estadio MetLife, East Rutherford
26 de junio
Senegal vs. Irak
BMO Field, Toronto
¿Cómo comprar entradas para el partido Noruega vs. Senegal?
Ya finalizaron los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluida la preventa Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles en las fases iniciales son muy escasas.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- La venta de últimahora ya está activa y funciona por orden de llegada. Son transacciones en tiempo real y la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega-Senegal?
Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.
Para el encuentro Noruega-Senegal en Nueva Jersey, los precios actuales resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Se prevé mucha demanda, pues la selección anfitriona jugará su último partido de grupo.
Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.
Desglose:
- Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $
- Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $
- Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $
- Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más
Estos precios pueden variar según la demanda. Se prevé una alta demanda en Nueva Jersey, por lo que se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 a los aficionados con presupuesto limitado.
Historial de enfrentamientos entre Noruega y Senegal
¿Dónde se juega Noruega vs. Senegal?
El partido entre Noruega y Senegal se disputará en el MetLife Stadium.
Este recinto multifuncional, ubicado en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford, Nueva Jersey, se encuentra a unos ocho kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York.
Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.
El MetLife Stadium tiene amplia experiencia en fútbol: acogió la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, y la Copa América en 2024.
Para estar listo para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estadio acogió a principios de este año la final de la Copa Mundial de Clubes, en la que el Chelsea venció al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.