Cómo comprar entradas para el partido España-Cabo Verde: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Mercedes-Benz Stadium y mucho más

España, campeona en 2010, debutará en la fase de clasificación para el Mundial 2026 el 15 dejunio ante la modesta Cabo Verde.

La Roja, actual líder del ranking, llega como favorita tras un periodo de transición. Con una mezcla de juventud y experiencia, el equipo de Luis de la Fuente aspira a las rondas finales. Lamine Yamal (18 años) y Pedri (23), compañeros en el Barcelona, serán clave.

Por su parte, Cabo Verde debutará en la escena mundial apoyándose en su legendario capitán y máximo goleador, Ryan Mendes.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el España-Cabo Verde en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario completo de España en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 21 de junio de 2026 España vs. Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio Akron, Akron Entradas

Calendario de Cabo Verde para la Copa del Mundo de 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 21 de junio de 2025 Uruguay vs. Cabo Verde Estadio Hard Rock, Miami Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido España vs. Cabo Verde?

Ya finalizaron los sorteos oficiales de la FIFA (incluida la preventa Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España-Cabo Verde?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía al partido.

Para el España vs. Cabo Verde en Atlanta, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Se espera una de las mayores demandas de la primera ronda, pues la selección anfitriona jugará su último partido de grupo.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Atlanta es un destino global y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una alta demanda local. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Historial de enfrentamientos entre España y Cabo Verde

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

Ubicado en Atlanta, Georgia, el recinto se perfila como uno de los más avanzados para el Mundial 2026 y podría albergar una semifinal.

Destacan su techo retráctil en forma de molinete y la pantalla de vídeo de 360° Halo Board. Fue diseñado para albergar tanto fútbol americano como fútbol profesional.

Para el Mundial, el estadio instalará un césped natural de última generación, cultivado especialmente para el torneo, que reemplazará al sintético habitual. Tiene capacidad para 70 000 espectadores y fue el primer estadio profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platino, gracias a sus paneles solares y sistemas de captación de agua de lluvia.

Acogerá ocho partidos.