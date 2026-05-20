La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá fútbol internacional de élite. Uno de los partidos más destacados será Senegal vs. Irak, el 26 dejunio en el BMO Field de Toronto.

Se prevé que Toronto sea una de las sedes más concurridas, así que la demanda de entradas para el BMO Field podría dispararse a medida que se acerque el torneo.

GOAL te ofrece toda la información sobre la compra de entradas para el Senegal-Irak: precios, paquetes de hospitalidad y detalles del estadio.

¿Cuándo es el partido entre Senegal e Irak?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 26 de junio de 2026 – 19:00 Senegal vs. Irak BMO Field, Toronto Entradas

Partidos de Senegal en el Mundial 2026

Sigue a los Leones de Teranga en el Grupo I.

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Francia vs. Senegal MetLife Stadium , East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 22 de junio de 2026 Noruega vs. Senegal Estadio MetLife , East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 26 de junio de 2026 Senegal vs. Irak BMO Field, Toronto, Canadá Entradas

Calendario de Irak para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Irak vs. Noruega Estadio Gillette (Boston/Foxborough, EE. UU.) Entradas 22 de junio de 2026 Francia vs. Irak Lincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.) Entradas 26 de junio de 2026 Senegal vs. Irak BMO Field (Toronto, Canadá) Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Senegal vs. Irak?

Hay varias formas de conseguir entradas para este encuentro.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA vende las entradas por fases, con sorteos y periodos de venta por orden de llegada, a medida que se acerca el torneo.

La FIFA vende las entradas por fases, con sorteos y periodos de venta por orden de llegada, a medida que se acerca el torneo. Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas en la plataforma oficial de intercambio de entradas de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas en la plataforma oficial de intercambio de entradas de la FIFA. Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado.

plataformas como StubHub ofrecen para partidos con aforo agotado. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos de lujo, acceso VIP, gastronomía de alta cocina y atención exclusiva el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales y se entreguen a través de la aplicación oficial de venta de entradas de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para Senegal-Irak deben comprarlas con antelación, antes de que suba la demanda de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para Senegal-Irak?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el coste varía según demanda, categoría y fase del torneo.

Los encuentros de la fase de grupos son la opción más económica para vivir el Mundial en directo, sobre todo para quienes compran en las primeras etapas y eligen asientos de categorías inferiores.

Las entradas más baratas para el partido Senegal-Irak costarán entre 70 y 150 dólares, según ubicación y demanda de reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de Final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Quienes busquen las entradas más baratas deben consultar la disponibilidad con frecuencia, pues los precios de reventa cambian rápido según la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El partido entre Senegal e Irak se jugará en el BMO Field de Toronto, hogar del Toronto FC y uno de los estadios más destacados de Canadá.

Ubicado cerca del centro de Toronto, el estadio ha acogido partidos internacionales, encuentros de la MLS y eventos deportivos de renombre, por lo que será clave para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras las obras de ampliación, el estadio podrá acoger a más de 45 000 espectadores durante la Copa del Mundo.

Con la presencia de las apasionadas aficiones de Senegal e Irak, se espera uno de los ambientes más animados de la fase de grupos.