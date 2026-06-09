Portugaldebutará en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 ante la República Democrática del Congoen Houston, Texas, el 17 dejunio.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Portugal-República Democrática del Congo en el Mundial de 2026?

Calendario de Portugal en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 23 de junio de 2026 Portugal vs. Uzbekistán Estadio NRG, Houston Entradas 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Partidos de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 27 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-República Democrática del Congo?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo en Houston, los precios actuales resultan atractivos para quienes cuentan con un presupuesto limitado. Se prevé una alta demanda, ya que la selección anfitriona disputará su último partido de la fase de grupos.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una demanda local muy alta. Para los aficionados con presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Historial de enfrentamientos entre Portugal y la República Democrática del Congo

Todo lo que necesitas saber sobre el Houston Stadium

El NRG Stadium de Houston, Texas, es una de las sedes clave de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante el torneo se llamará oficialmente Houston Stadium y albergará siete partidos, incluidos dos de fase eliminatoria. Tiene capacidad para unos 72 000 aficionados.

Suele usar césped artificial para los partidos de la NFL, pero ahora se instala césped natural con un sistema de aireación “sub-air” para cumplir con las normas de la FIFA y soportar el calor de Texas.

Su techo retráctil permite regular la temperatura en el húmedo verano de Houston.