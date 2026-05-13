Cómo comprar entradas para el partido entre Marruecos y Haití: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Mercedes-Benz Stadium y mucho más

Marruecos y Haití se enfrentarán el 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Marruecos llega con grandes expectativas tras sus recientes actuaciones internacionales, mientras que Haití sigue consolidándose como uno de los equipos más emocionantes de la CONCACAF.

GOAL te ofrece precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y dónde encontrar las entradas más baratas antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Marruecos y Haití?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 24 de junio de 2026 – 20:00 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Calendario de Marruecos para el Mundial de 2026 Fecha Partido Sede Entradas 13 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) Entradas 19 de junio de 2026 Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette (Foxborough, MA) Entradas 24 de junio de 2026 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia) Entradas

Partidos de Haití en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Haití vs. Escocia Estadio Gillette (Foxborough, MA) Entradas 19 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) Entradas 24 de junio de 2026 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia) Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Marruecos y Haití?

Hay varias formas de conseguir entradas para este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de entradas de la FIFA: La FIFA vende entradas en distintas fases, con sorteos aleatorios y ventas por orden de llegada.

La FIFA vende entradas en distintas fases, con sorteos aleatorios y ventas por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de la FIFA. Plataformas secundarias: StubHub sigue siendo una de las formas más rápidas y sencillas de conseguir entradas para los partidos más demandados de la Copa del Mundo.

StubHub sigue siendo una de las formas más rápidas y sencillas de conseguir entradas para los partidos más demandados de la Copa del Mundo. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salas privadas, catering y acceso prioritario.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se entreguen digitalmente a través de la aplicación móvil oficial de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para el partido entre Marruecos y Haití deben comprarlas cuanto antes, pues los precios subirán a medida que se acerque el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Marruecos y Haití?

Gracias a la estructura de precios dinámicos de la FIFA, el coste varía según demanda, zona del estadio y disponibilidad.

Los encuentros de la fase de grupos suelen ser los más asequibles, sobre todo para quienes compran en las primeras etapas de venta.

Por ahora, se estima que los boletos más económicos oscilarán entre 75 y 150 dólares, según la ubicación y la reventa.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El partido entre Marruecos y Haití se jugará en este recinto, uno de los estadios más avanzados e impresionantes del fútbol mundial.

Sede de los Atlanta Falcons (NFL) y los Atlanta United (MLS), destaca por su techo retráctil futurista, su enorme pantalla central y el ambiente electrizante en los partidos.

Se prevé que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 acoja a más de 70 000 aficionados y albergue varios encuentros clave.

Se espera que Atlanta sea una de las sedes más visitadas, con aficionados de todo el mundo acudiendo para disfrutar del fútbol en uno de los principales recintos deportivos de Estados Unidos.