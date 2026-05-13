Cómo comprar entradas para el partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Mercedes-Benz Stadium y mucho más

La República Democrática del Congo viaja al sur para enfrentar a Uzbekistán en un partido clave del Grupo K, que podría marcar un hito histórico para ambas naciones en el Mundial 2026.

Los Leopards congoleños regresan a la escena mundial tras más de 50 años ausentes, mientras que Uzbekistán debutará en el torneo representando a Asia Central.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán en la Copa del Mundo de 2026?

Consulta aquí el calendario completo de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 24 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 28 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Calendario de Uzbekistán para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 24 de junio de 2025 Portugal contra Uzbekistán NRG Stadium, Houston Entradas 28 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán?

Ya finalizaron los sorteos oficiales del Mundial (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el Congo vs. Uzbekistán en Atlanta, la demanda se mantiene alta por el debut uzbeko y el regreso de los Leopards.

En el mercado oficial, las entradas más baratas cuestan entre 120 y 200 dólares, ubicadas en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios rondan los 450-600 dólares.

Resumen:

Categoría 3 (gama alta): 120 $ – 450 $

Categoría 2 (nivel medio): 500–950 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1000 $ – 2200 $

Hospitalidad/VIP: 3.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Atlanta es un importante centro de transporte y este partido es clave para ambas selecciones, por lo que la demanda local y de visitantes es alta. Para los aficionados con presupuesto limitado, conseguir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para ver el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El recinto de Georgia, designado oficialmente como Atlanta Stadium y conocido como Mercedes-Benz Stadium para el torneo, es una obra maestra de innovación arquitectónica y el primer estadio deportivo profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platino.

Ubicado en el centro de Atlanta, posee un techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos que se mueven en conjunto para simular el diafragma de una cámara.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá una capacidad aproximada de 75 000 espectadores.



