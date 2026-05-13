Cómo comprar entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Mercedes-Benz Stadium y mucho más

La República Checa viaja al sur para enfrentar a Sudáfrica en un partido clave del Grupo A de la segunda ronda del Mundial 2026.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre la República Checa y Sudáfrica en la Copa del Mundo de 2026?

Consulta el calendario completo de la República Checa en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron, Zapopan Entradas 18 de junio de 2026 República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 25 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 18 de junio de 2026 República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 25 de junio de 2026 Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Guadalupe Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre la República Checa y Sudáfrica?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre la República Checa y Sudáfrica en Atlanta, los precios de entrada son de interés para los aficionados con presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave del Grupo A en el Mercedes-Benz Stadium, se espera demanda constante, sobre todo de las grandes comunidades internacionales del sureste.

Ahora mismo, las entradas oficiales más baratas cuestan entre 120 y 200 dólares en las gradas superiores. En el mercado secundario, los precios mínimos van de 450 a 600 dólares a medida que avanza el torneo.

El desglose es el siguiente:

Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 500–950 dólares

Categoría 1 (nivel inferior/línea de banda): 1000–2200 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Atlanta es un importante nudo de transporte y el partido es clave para las aspiraciones de ambas selecciones, por lo que se espera mucha demanda local y de visitantes. Para los aficionados con presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el Mercedes-Benz Stadium

El recinto de Georgia, designado oficialmente como Atlanta Stadium y conocido como Mercedes-Benz Stadium para el torneo, es una obra maestra de innovación arquitectónica y el primer estadio deportivo profesional de Norteamérica en obtener la certificación LEED Platino.

Ubicado en el centro de Atlanta, posee un techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos que se mueven en conjunto para simular la apertura y cierre del diafragma de una cámara.

Para el Mundial de 2026, el estadio tendrá unas 75 000 localidades.