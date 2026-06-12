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Cómo comprar entradas para el partido entre Irán y Nueva Zelanda: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el SoFi Stadium y mucho más

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M. Taremi
C. Wood

Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para el partido entre Irán y Nueva Zelanda.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá otro verano inolvidable de fútbol a Norteamérica. En la fase de grupos, Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Ambas selecciones buscan empezar con buen pie: Irán quiere prolongar su buena racha reciente, y Nueva Zelanda aspira a dejar huella en la máxima cita del fútbol.

GOAL te cuenta cómo comprar entradas para Irán vs. Nueva Zelanda y cómo asegurarte tu asiento antes de que se agoten.

Reserva tus entradas para el partido Irán vs Nueva Zelanda del Mundial.Compra ahora.

¿Cuándo es Irán vs Nueva Zelanda?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026 – 19:00Irán vs. Nueva ZelandaSoFi Stadium, InglewoodEntradas

Partidos de Irán en el Mundial 2026

FechaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026Irán vs. Nueva ZelandaEstadio SoFi, InglewoodEntradas
21 de junio de 2026Bélgica vs. IránEstadio SoFi, InglewoodEntradas
26 de junio de 2026Egipto vs. IránLumen Field, SeattleEntradas

Calendario de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
15 de junio de 2026Irán vs. Nueva ZelandaEstadio SoFi, InglewoodEntradas
21 de junio de 2026Nueva Zelanda vs. EgiptoBC Place, VancouverEntradas
26 de junio de 2026Nueva Zelanda vs. BélgicaBC Place, VancouverEntradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para Irán vs. Nueva Zelanda?

Quienes deseen asistir al encuentro entre Irán y Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún cuentan con opciones seguras para adquirir sus localidades antes del partido.

Las opciones actuales son:

  • Venta oficial de la FIFA: la FIFA pone a la venta un número limitado de entradas en las fases finales, por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas verificadas a quienes ya no puedan asistir.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salas exclusivas, acceso prioritario y experiencias de lujo.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales, a través de la plataforma oficial de venta de entradas para móviles de la FIFA.

Reservaahora tusentradas para el partido dela Copa del Mundo entre Irán y Nueva Zelanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para Irán vs Nueva Zelanda?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el coste depende de la categoría de asiento, la demanda y la ronda del torneo.

En la fase de grupos, los boletos más económicos arrancan en unos 60 dólares, mientras que las zonas premium y las experiencias de hospitalidad superan ese precio.

CategoríaFase de gruposOctavos y Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600 $ - 1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 - 8001.000 - 4.210
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Categoría 460–120 $150 $ - 350 $400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el SoFi Stadium

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, uno de los estadios más modernos del mundo.

El estadio, sede de los Rams y los Chargers de Los Ángeles de la NFL, se ha convertido en un destino clave para grandes eventos deportivos y conciertos en Norteamérica.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se espera que reciba a más de 70 000 aficionados, ofreciendo un ambiente electrizante para uno de los partidos más destacados de la fase de grupos.

Compra ahoratus entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Irán y Nueva Zelanda.