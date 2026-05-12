Cómo comprar entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el NRG Stadium y mucho más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue con un duelo del Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Arabia Saudí tendrá el respaldo de Oriente Medio y Asia, mientras que la creciente reputación de Cabo Verde atrae miradas globales.

La demanda de entradas ha aumentado tras confirmarse el calendario, y los aficionados ya buscan asegurar su lugar en los partidos de las principales sedes, como Houston.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas, con precios actualizados, opciones de hospitalidad, puntos de venta online y detalles del NRG Stadium.

¿Cuándo es el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Arabia Saudí vs. Uruguay Hard Rock Stadium, Miami Entradas 21 de junio de 2026 España vs. Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

Partidos de Cabo Verde en el Mundial de 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 21 de junio de 2026 Uruguay vs. Cabo Verde Philadelphia Stadium, Filadelfia Entradas 26 de junio de 2026 Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio NRG, Houston Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Los aficionados pueden conseguirlas a través de la web oficial de la FIFA, puntos de venta autorizados o paquetes de hospitalidad.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA venderá entradas adicionales en las últimas fases, por orden de llegada.

La FIFA venderá entradas adicionales en las últimas fases, por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de reventa de la FIFA.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de reventa de la FIFA. Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: asientos garantizados, acceso a salas VIP, restauración y experiencias exclusivas el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sean digitales y se gestionen a través de la aplicación móvil oficial de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Los precios varían según categoría de asiento, estadio y demanda.

En la fase de grupos, los boletos oficiales arrancan desde unos 60 dólares para las categorías más bajas, pero la reventa puede elevar mucho el precio a medida que se acerca el partido.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el NRG Stadium

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas, uno de los estadios elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estadio, hogar de los Houston Texans de la NFL, ha acogido Super Bowls, partidos internacionales y grandes conciertos.

Se espera que acoja a más de 70 000 aficionados durante el Mundial, creando un ambiente vibrante para los seguidores de Arabia Saudí, Cabo Verde y del resto del mundo.