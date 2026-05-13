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Cómo comprar entradas para el partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lumen Field y mucho más

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A continuación, te explicamos cómo conseguir entradas para el partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentarán el 24 de junio en el Lumen Field de Seattle, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bosnia y Herzegovina cuenta con una generación de talento capaz de competir con las potencias europeas, mientras que Catar llega con la experiencia de sus recientes participaciones internacionales.

GOAL te ofrece precios, opciones de hospitalidad, detalles del estadio y dónde conseguir las entradas más baratas antes de que se agoten.

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¿Cuándo es Bosnia y Herzegovina vs. Qatar?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
24 de junio de 2026 – 19:00Bosnia y Herzegovina vs. CatarLumen Field, SeattleEntradas

Partidos de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

FechaPartidoLugar y ciudadEntradas
12 de junio de 2026Canadá vs. Bosnia y HerzegovinaBMO Field, Toronto, Canadá Entradas
18 de junio de 2026Suiza vs Bosnia y HerzegovinaEstadio SoFi, Inglewood (Los Ángeles), EE. UU. Entradas
24 de junio de 2026Bosnia y Herzegovina vs. CatarLumen Field, Seattle, EE. UU. Entradas

Calendario del Mundial de Catar 2026 

FechaPartidoLugar y ciudadEntradas
13 de junio de 2026Qatar vs. SuizaLevi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas
18 de junio de 2026Canadá vs. CatarBC Place, Vancouver, Canadá Entradas
24 de junio de 2026Bosnia y Herzegovina vs. CatarLumen Field, Seattle, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para Bosnia y Herzegovina vs. Qatar?

Hay varias formas de conseguir entradas para este encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas en distintas fases, con sorteos aleatorios y periodos de venta por orden de llegada.
  • Mercado de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de intercambio de entradas de la FIFA.
  • Mercados secundarios: StubHub sigue siendo una opción para conseguir entradas para partidos con localidades agotadas.
  • Paquetes de hospitalidad: los aficionados que busquen experiencias premium pueden adquirir asientos VIP con acceso a salas, comida y atención exclusiva el día del partido.

Se espera que todas las entradas sean digitales y se gestionen a través de la aplicación móvil oficial de la FIFA.

Quienes busquen las entradas más baratas para Bosnia y Herzegovina vs. Qatar deben reservar con antelación, antes de que suban los precios.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Bosnia y Herzegovina vs. Qatar?

La FIFA usa precios dinámicos, por lo que el valor cambia según categoría, disponibilidad y demanda.

Los encuentros de la fase de grupos suelen ser los más asequibles, sobre todo al inicio de la venta.

Las entradas más baratas para el partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar costarán entre 70 y 140 dólares, según la ubicación y la reventa.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 $ - 800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600–2790 $
Categoría 460 $ - 120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Lumen Field

El partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar se jugará en el Lumen Field de Seattle, uno de los estadios más ruidosos y emblemáticos de Norteamérica.

Sede de los Seattle Seahawks de la NFL y de los Seattle Sounders de la MLS, el recinto destaca por su ambiente y sus apasionados aficionados.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026 acogerá a más de 68 000 aficionados y albergará varios encuentros clave.

Se espera que Seattle, con su cultura futbolística, su público entusiasta y su moderna infraestructura, sea una de las sedes más destacadas del torneo.

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