No solo los anfitriones quieren avanzar a la fase eliminatoria del Mundial. Un duelo entre Estados Unidos y México ilusionaría a los aficionados del fútbol mundial, pues sería uno de los partidos más esperados del torneo.

Su rivalidad ha dado lugar a duelos épicos: el más reciente fue la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 en Houston, donde México remontó y venció 2-1 a Estados Unidos ante 70 925 aficionados en el NRG Stadium.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas para el Mundial 2026: dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se jugará el EE. UU. vs. México en el Mundial 2026?

En la Copa del Mundo de la FIFA 2026 aún no hay un encuentro programado entre ambos.

Como ambos están en grupos distintos, solo se verían las caras en las eliminatorias.

Para que esto ocurra, ambos deben superar la fase de grupos y cruzarse en octavos, cuartos, semifinales o la final.

Calendario de Estados Unidos para la Copa del Mundo de 2026

Estados Unidos busca seguir creciendo bajo la dirección de Mauricio Pochettino. Este es el calendario del Grupo D que le espera al anfitrión:

Fecha Partido Lugar Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Viernes 19 de junio Estados Unidos vs. Australia Lumen Field (Seattle) Entradas Jueves 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos SoFi Stadium (Inglewood) Entradas

Partidos de México en el Mundial 2026

México arrancó lento en Catar 2022, sin anotar en sus primeros dos partidos. Ahora, como coanfitrión, busca resurgir en los próximos encuentros:

Fecha Calendario Lugar Entradas Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas Jueves 18 de junio México vs. Corea del Sur Estadio Akron (Zapopan) Entradas Miércoles 24 de junio República Checa vs México Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, la disponibilidad inicial es muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes recurrir a plataformas como StubHub , sobre todo para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de 2026?

La FIFA ha establecido precios variables: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2 030 $

EE. UU. vs. México: historial de enfrentamientos

Estados Unidos y México se han enfrentado 81 veces desde 1934. Estos son los últimos diez resultados:

Fecha Partido Resultado Lugar Julio de 2025 Final de la Copa Oro de la CONCACAF: EE. UU. vs. México 1-2 Estadio NRG (Houston) Octubre de 2024 Amistoso: México vs EE. UU. 2-0 Estadio Akron (Zapopan) Marzo de 2024 Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF: EE. UU. vs México 2-0 Estadio AT&T (Arlington) Junio de 2023 Semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF: EE. UU. 3-0 México 3-0 Estadio Allegiant (Las Vegas) Abril de 2023 Amistoso: EE. UU. vs México 1-1 State Farm Stadium (Glendale) Marzo de 2022 Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA: México 0-0 EE. UU. 0-0 Estadio Azteca (Ciudad de México) Noviembre de 2021 Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA: EE. UU. 2-0 México 2-0 Estadio TQL (Cincinnati) Agosto de 2021 Final de la Copa Oro de la CONCACAF: EE. UU. vs México 1-0 Estadio Allegiant (Las Vegas) Junio de 2021 Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF: EE. UU. vs. México 3-2 (prórroga) Empower Field at Mile High (Denver) Septiembre de 2019 Amistoso: EE. UU. 0-3 México 0-3 MetLife Stadium (East Rutherford)

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



