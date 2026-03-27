Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Chequia y Dinamarca: partido del 31 de marzo, precios e información

El largo camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 para estos dos equipos se ha reducido a una única noche decisiva en Praga el 31 de marzo.

Tras una semana de semifinales de gran intensidad, Chequia y Dinamarca son los dos últimos equipos en la Ruta D, con una única plaza para Norteamérica en juego.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas que necesitas para la próxima final de la Ruta D de la fase de clasificación de la Copa del Mundo de la UEFA, incluyendo cuánto costarán y cómo puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Chequia y Dinamarca?

Las cuatro últimas plazas para la Copa del Mundo de la UEFA 2026 se decidirán el martes por la noche. Tras una dramática ronda de semifinales, Chequia recibe a los campeones de Europa de 1992 en un enfrentamiento en el que el ganador se lo lleva todo.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo República Checa vs Dinamarca (20:45) epet ARENA (Praga, CZE) Entradas

Chequia se clasificó para la final tras imponerse en una tensa tanda de penaltis a la República de Irlanda, mientras que Dinamarca logró una contundente victoria por 4-0 sobre Macedonia del Norte. El ganador de este partido se asegurará su billete para Norteamérica este verano.

¿Cuál es el calendario de la repesca de clasificación para el Mundial de la UEFA?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ruta D: Chequia vs Dinamarca (20:45) epet ARENA (Praga) Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo C: Kosovo vs Turquía (20:45) Estadio Fadil Vokrri (Pristina) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Chequia y Dinamarca

Las entradas para la final del Grupo D en Praga tienen una demanda altísima, ya que Chequia busca volver a la escena mundial por primera vez en 20 años.

Mientras que los aficionados locales pueden consultar el portal de la Federación Checa de Fútbol (FAČR), los seguidores internacionales y aquellos que busquen una entrada garantizada deberían recurrir a plataformas secundarias como StubHub.

Asegúrate de revisar bien los términos y condiciones si vas a comprar a través de una página web de reventa.

Repechaje de la Copa del Mundo entre Chequia y Dinamarca: ¿cuánto costarán las entradas?

Se espera que los precios para la final de la repesca empiecen en aproximadamente 75 dólares, aunque los precios en los mercados de reventa fluctuarán en función de la importancia del partido.

Para un partido de esta magnitud, se espera que las entradas de categoría 1 en la banda alcancen un precio elevado.

Categoría 1: Vistas privilegiadas desde la banda.

Categoría 2: Asientos en las esquinas y en la zona intermedia.

Categoría 3: Detrás de las porterías.

¿Qué se puede esperar del Chequia vs Dinamarca?

Dinamarca llega a Praga como favorita tras su contundente victoria por 4-0 sobre Macedonia del Norte. Liderados por el doblete de Gustav Isaksen y la serenidad de Christian Eriksen, parecen imparables.

Sin embargo, Chequia se nutre de pura resiliencia. Tras una heroica remontada contra Irlanda, los anfitriones se alimentan del liderazgo tenaz de Ladislav Krejčí.

Con Patrik Schick de vuelta al frente de la delantera, los checos están desesperados por poner fin a una sequía de dos décadas sin clasificarse para el Mundial.