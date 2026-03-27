Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial de 2026 entre la República Democrática del Congo y Jamaica: partido del 31 de marzo, precios de las entradas e información

La República Democrática del Congo y Jamaica están a solo una victoria de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos se enfrentarán el 31 de marzo en uno de los estadios que acogerá la Copa Mundial este verano, el Estadio Akron de Zapopan (México), y tú podrías estar allí si reservas hoy mismo tu entrada para el partido.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas que necesitas para la próxima final de la repesca de clasificación interconfederativa para el Mundial, incluyendo cuánto costarán y cómo puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre la República Democrática del Congo y Jamaica?

Las dos últimas plazas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 están a punto de ser ocupadas por los equipos que salgan victoriosos de las eliminatorias interconfederativas (IC) de este mes de marzo.

Tras la victoria de Jamaica en la semifinal, el equipo se queda en Zapopan para enfrentarse a la República Democrática del Congo el 31 de marzo. La victoria de cualquiera de los dos equipos le valdrá una invitación inmediata a la fiesta mundial del fútbol este verano.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo República Democrática del Congo vs Jamaica (15:00) Estadio Akron (Zapopan, México) Entradas

¿Cuál es el calendario de la repesca de clasificación para el Mundial?

Los ganadores de las finales de la vía interconfederativa ocuparán las plazas restantes en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de este verano.

Repescas de clasificación interconfederativas para la Copa del Mundo

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ronda 1: República Democrática del Congo vs Jamaica (15:00) Estadio Akron (Zapopan) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ruta 2: Irak vs Bolivia (21:00 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre la República Democrática del Congo y Jamaica

Las entradas para la decisiva final entre la República Democrática del Congo y Jamaica ya están a la venta. Dado que está en juego una plaza para el Mundial, se prevé que la demanda sea altísima.

Para comprar entradas oficiales, puedes visitar el portal de venta de entradas de la FIFA.

Para los aficionados que deseen asegurarse un asiento garantizado para este evento con entradas agotadas, sitios de reventa como StubHub ofrecen la mejor oportunidad de encontrar entradas en diversas categorías.

Clasificatorio para el Mundial entre la República Democrática del Congo y Jamaica: ¿cuánto costarán las entradas?

Se espera que la estructura de precios para la final entre la República Democrática del Congo y Jamaica siga el sistema de categorías de la FIFA:

Categoría 1: La más cara, situada en la grada inferior.

Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1.

Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Categoría 4: La más asequible, situada en la grada superior.

Es probable que las entradas estén disponibles a partir de 60 dólares, aunque los precios en las plataformas de reventa pueden variar en función de la demanda a medida que se acerque el partido.

¿Qué se puede esperar del partido entre la República Democrática del Congo y Jamaica?

Los aficionados jamaicanos han estado esperando pacientemente a que su selección vuelva a los escenarios futbolísticos mundiales. Han pasado 28 años desde que los Reggae Boyz hicieran su histórica aparición en Francia '98. Tras superar una dura semifinal en México, ahora les separan solo 90 minutos de volver a la élite.

Su rival, la República Democrática del Congo, busca hacer su propia historia. Los Leopards no han participado en una fase final de la Copa del Mundo desde 1974 (entonces como Zaire). Al haber sido clasificados directamente para esta final, estarán bien descansados y preparados para enfrentarse a una selección jamaicana llena de energía.

El Estadio Akron de Zapopan proporcionará un escenario de primera categoría para este enfrentamiento. El recinto también acogerá varios partidos durante la fase final del torneo, incluido el partido de la fase de grupos de México, lo que significa que el ganador de este partido podrá echar un primer vistazo a su posible hogar este verano.