Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial de 2026 entre Bolivia y Surinam: pronósticos, precios de las entradas e información

El 26 de marzo nos espera un emocionante enfrentamiento en México, en el que dos selecciones sudamericanas, Bolivia y Surinam, intentarán mantener vivas sus opciones de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA de este verano. Puedes estar en el Estadio BBVA de Guadalupe para vivir la acción en directo reservando tus entradas hoy mismo.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas sobre las entradas para la próxima semifinal de la repesca interconfederal de clasificación para la Copa del Mundo, incluyendo su precio y cómo puedes adquirirlas.

¿Cuándo se juega el partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Bolivia y Surinam?

Aún quedan seis plazas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y dos de ellas las ocuparán los equipos que salgan victoriosos en las eliminatorias interconfederativas de este mes de marzo.

El ganador del partido entre Bolivia y Surinam permanecerá en Guadalupe, donde se enfrentará a Irak el 31 de marzo. La victoria en ese partido le dará una invitación a la fiesta mundial del fútbol.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Bolivia vs. Surinam (17:00) Estadio BBVA (Guadalupe, México) Entradas

¿Cuál es el calendario de la repesca de clasificación para el Mundial?

Los ganadores de las finales de las distintas rutas ocuparán las seis plazas restantes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de este verano.

Repescas interconfederativas de clasificación para la Copa del Mundo

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Categoría 1, Semifinal: Nueva Caledonia vs Jamaica (20:00) Estadio Akron (Zapopan) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo 2: Bolivia vs. Surinam (17:00 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ronda 1: República Democrática del Congo vs. Por confirmar (15:00 h) Estadio Akron (Zapopan) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ruta 2: Irak vs. Por confirmar (21:00 h) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas

Repesca de clasificación para la Copa del Mundo de la UEFA

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo A: Gales vs Bosnia y Herzegovina (19:45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo A: Italia vs Irlanda del Norte (20:45 h) Estadio Atleti Azzurri d'Italia (Bérgamo) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo B: Ucrania vs Suecia (20:45 h) Estadio Ciutat de Valencia (Valencia) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo B: Polonia vs Albania (20:45 h) Estadio Nacional (Varsovia) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo C: Turquía vs Rumanía (18:00 h) Estadio del Beşiktaş (Estambul) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo C: Eslovaquia vs Kosovo (20:45 h) Tehelne pole (Bratislava) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (20:45 h) Estadio Parken (Copenhague) Entradas Jueves, 26 de marzo Semifinal del Grupo D: República Checa vs República de Irlanda (20:45 h) Fortuna Arena (Praga) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la Ruta A: Gales/Bosnia y Herzegovina vs Italia/Irlanda del Norte (20:45 h) Por confirmar Entradas Martes, 31 de marzo Final del camino B: Ucrania/Suecia contra Polonia/Albania (20:45 h) Por confirmar Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo C: Turquía/Rumanía vs Eslovaquia/Kosovo (20:45 h) Por confirmar Entradas Martes, 31 de marzo Final del Grupo D: Dinamarca/Macedonia del Norte vs República Checa vs República de Irlanda (20:45 h) Por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Bolivia y Surinam

Las entradas para el partido entre Bolivia y Surinam saldrán a la venta en la página web de la FIFA el 26 de febrero.

Para comprar entradas oficiales, debes visitar el portal de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Aunque el portal de la FIFA es la forma más segura para que los aficionados compren entradas para el partido, quienes deseen asistir al partido de repesca entre Bolivia y Surinam pueden considerar sitios de reventa secundarios como Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

Clasificatorio para el Mundial Bolivia-Surinam: ¿cuánto costarán las entradas?

Se espera que la estructura de precios y la categorización de las entradas para el partido entre Bolivia y Surinam sean similares a las que se han aplicado para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA este verano.

En ese sentido, las entradas para el partido se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: La más cara, situada en la grada inferior.

Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1.

Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Categoría 4: La más asequible, situada en la grada superior fuera de las demás categorías.

Aunque las entradas para muchos partidos de la fase de grupos del Mundial estaban disponibles a partir de 60 dólares cuando salieron a la venta el año pasado, en las redes sociales bolivianas se sugiere que los precios para el encuentro contra Surinam podrían partir de 200 pesos (12 dólares).

No olvides consultar la página web de la FIFA para obtener más información, así como sitios web de reventa como Ticombo para ver la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar del Bolivia vs Surinam

Aunque ambas naciones se encuentran en Sudamérica, Surinam, al igual que sus vecinos Guyana y la Guayana Francesa, está afiliado a la CONCACAF (Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) en lugar de a la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), a la que pertenecen Bolivia y la mayoría de los países del continente.

Bolivia viaja a México con el objetivo de mantener vivas sus esperanzas de alcanzar su primer Mundial desde 1994. Sin embargo, los aficionados de La Verde son un grupo muy paciente, ya que antes de clasificarse para EE. UU. 1994, su selección no había competido en la escena mundial desde el Mundial de 1950 en Brasil.

Además de luchar por asegurarse una plaza en el mayor evento deportivo del planeta, Bolivia también sigue soñando con ganar su primer partido en una fase final del Mundial. En sus tres participaciones anteriores en la fase final, en 1930, 1950 y 1994, perdió cinco partidos, empató uno y no ganó ninguno.

A pesar de terminar séptima en la clasificación de la CONMEBOL y quedarse fuera de los seis primeros puestos que dan acceso automático al Mundial, Bolivia logró algunos triunfos memorables durante su campaña de clasificación, entre ellos las victorias en casa contra Brasil y Colombia. Sin embargo, no se les dio bien jugar fuera de casa, ya que perdieron nueve de sus diez partidos como visitantes, cinco de ellos por un margen de tres o más goles.

Surinam puede que acuda a la repesca en México como equipo menos favorito, pero habrá sacado mucho ánimo de su campaña de clasificación para el Mundial. La «Natio», que aún no ha disputado una fase final del Mundial, solo perdió uno de sus diez partidos de clasificación y, con Henk ten Cate como seleccionador, estará bien preparada.

Además de la semifinal de la repesca interconfederativa (Bolivia contra Surinam) y la posterior final de la repesca, el Estadio BBVA de Guadalupe también acogerá los siguientes cuatro partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en verano:

14 de junio: Ganador de la Ruta B de la UEFA contra Túnez (20:00 h)

20 de junio: Túnez contra Japón (22:00 h)

24 de junio: Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h)

29 de junio: Octavos de final: Ganador del Grupo F contra Subcampeón del Grupo C (19:00 h)

¿Cuál es el formato de las eliminatorias interconfederativas de clasificación para el Mundial?

Cada confederación (excepto la UEFA, que tiene su propio sistema de eliminatorias) recibió una plaza para las eliminatorias de clasificación para el Mundial. Esas confederaciones son la CONCACAF, la AFC, la CAF, la CONMEBOL y la OFC. La CONCACAF recibió una plaza adicional, ya que sus países son los anfitriones del Mundial.

El torneo de repesca se celebrará en México y contará con seis equipos, divididos en dos grupos de tres, y los ganadores de ambos grupos se clasificarán para el Mundial. Los equipos fueron asignados a los grupos en función de la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA. En cada grupo, dos equipos no cabezas de serie se enfrentarán en una semifinal, y el ganador pasará a la final de la repesca contra un equipo cabeza de serie.

Las eliminatorias se disputarán a partido único. Si el marcador está empatado al final del tiempo reglamentario, se jugará la prórroga. Si el empate persiste, se recurrirá a la tanda de penaltis para determinar el ganador.