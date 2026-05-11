Canadá se medirá a Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en el BMO Field de Toronto, en un partido de la eliminatoria para el Mundial 2026. Será un momento clave para los aficionados canadienses.

Canadá ha subido 23 puestos en la clasificación de la FIFA, del 50 al 27, su mejor marca histórica. Ahora busca llegar a dos Copas del Mundo consecutivas.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en la Copa del Mundo de 2026?

Calendario de Canadá en la Copa del Mundo de 2026

El equipo, que no sumó puntos en 1986 ni 2022, busca romper su mala racha en el Grupo B:

Fecha Calendario Lugar Entradas Viernes, 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 18 de junio Canadá vs. Catar BC Place (Vancouver) Entradas Miércoles 24 de junio Suiza vs. Canadá BC Place (Vancouver) Entradas

Partidos de Bosnia y Herzegovina en la Copa del Mundo de 2026

Bosnia y Herzegovina venció a Italia en el repechaje y se clasificó para el Mundial 2026. Estos son sus partidos en Norteamérica:

Fecha Calendario Lugar Entradas Viernes, 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 18 de junio Suiza vs. Bosnia y Herzegovina Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Miércoles 24 de junio Bosnia y Herzegovina vs. Catar Lumen Field (Seattle) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Canadá y Bosnia?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles en las primeras fases son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina?

La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $





Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El BMO Field es un estadio al aire libre en Exhibition Place, Toronto, Ontario. Inaugurado en 2007, alberga los partidos del Toronto FC de la MLS y de la selección canadiense de fútbol.

Entre 2014 y 2016 se reformó y amplió para el fútbol canadiense, lo que permitió la llegada de los Toronto Argonauts en 2016.

Es uno de los dos estadios canadienses, junto con el BC Place de Vancouver, que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para cumplir con las normas de la FIFA, se añadirán 17 756 asientos temporales, lo que elevará su capacidad a 45 736 espectadores para el torneo de este verano.

La mayor asistencia en la historia del estadio se registró este mayo, cuando el Toronto FC recibió a Lionel Messi e Inter Miami ante 44 828 espectadores.