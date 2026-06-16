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Cómo comprar entradas para el partido Brasil vs. Haití: precios de boletos para el Mundial, información sobre el Lincoln Financial Field y más

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Vinicius Junior
W. Isidor

Esta semana se ha visto a Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha mostrar su talento.

Brasil llega a Filadelfia con la misión de mejorar su juego tras un debut discreto en el Grupo C. A pesar de algunos destellos, como el gol de Vini Jr. contra Marruecos, los pentacampeones buscan dar un paso adelante este viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field.

Haití perdió 1-0 ante Escocia, pero “Les Grenadiers” se motivarán con el apoyo ruidoso de su afición.

GOAL te dice dónde comprarlas, cuánto costarán y otros datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega Brasil-Haití?

Calendario de Brasil en el Mundial 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

Sábado 13 de junio

Brasil vs. Marruecos (1-1)

Estadio MetLife, East Rutherford

N/A

Viernes 19 de junio (20:30 h, hora del Este)

Brasil vs. Haití

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Entradas

Miércoles 24 de junio

Escocia vs. Brasil

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Entradas

Calendario de Haití para el Mundial 2026

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Sábado 13 de junio

Haití vs. Escocia (0-1)

Estadio Gillette, Foxborough

N/A

Viernes 19 de junio (20:30, hora del Este)

Brasil vs. Haití

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Entradas

Miércoles 24 de junio

Marruecos vs. Haití

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Brasil y Haití?

Situación actual de venta de entradas:

  • Venta de últimahora: ya activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Brasil-Haití?

La FIFA usa precios variables: en la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que en la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases en curso:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 - 2.030

Nota: Los precios pueden cambiar según la demanda.

Historial de enfrentamientos y estadísticas de Brasil contra Haití

BRA

Últimos partidos

HAI

2

Victorias

0

Empates

0

Victorias

13

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
1/2

BRA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

HAI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

El recinto de Filadelfia, conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), es un hito arquitectónico y el principal escenario deportivo del valle del Delaware.

Para el Mundial de 2026 ofrecerá unas 69 000 localidades. Sus gradas empinadas acercan a los aficionados a la acción y lo convierten en uno de los escenarios con más ambiente de Estados Unidos. 