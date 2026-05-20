La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue generando expectación en Norteamérica. Uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos enfrentará a Austria y Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Austria aportará su disciplina táctica europea, mientras Jordania, una de las selecciones asiáticas de mayor crecimiento, buscará sorprender. Se espera un gran interés mundial, tanto de aficionados viajeros como de seguidores locales.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para el Austria-Jordania, incluyendo precios, disponibilidad, opciones de hospitalidad y las formas más económicas de asegurarte tu asiento.

¿Cuándo es el Austria-Jordania?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 16 de junio de 2026 – 20:00 Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara Entradas

Calendario y entradas de Austria para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar / Estadio Estado 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Dallas Entradas 28 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas

Calendario y entradas de Jordania para el Mundial 2026.

Fecha Partido Lugar / Estadio Estado 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi’s Stadium, Santa Clara Entradas 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Estadio Levi’s, Santa Clara Entradas 28 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Dallas Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Austria y Jordania?

Nota para los aficionados: Ambos equipos integran elcon Argentina y Argelia. Jordania disputará dos partidos seguidos enantes de viajar a Dallas para el cierre de la fase de grupos.

Los aficionados que quieran ver el partido Austria-Jordania en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tienen varias opciones oficiales para conseguir entradas, aunque la demanda se espera alta por la popularidad de los encuentros en la costa oeste.

Estas son las principales formas de comprarlas:

Fase de venta oficial de la FIFA: la FIFA sigue vendiendo las entradas restantes por orden de llegada a través de su plataforma oficial.

la FIFA sigue vendiendo las entradas restantes por orden de llegada a través de su plataforma oficial. Plataforma oficial de reventa de la FIFA: permite comprar entradas de reventa verificadas a precios regulados, según disponibilidad.

permite comprar entradas de reventa verificadas a precios regulados, según disponibilidad. Plataformas secundarias: mercados de confianza como StubHub ofrecen acceso rápido cuando se agotan las asignaciones oficiales.

mercados de confianza como StubHub ofrecen acceso rápido cuando se agotan las asignaciones oficiales. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, acceso a salas privadas, comida y bebida, y entrada prioritaria.

Se espera que todas las entradas para el Mundial de 2026 sean digitales y accesibles a través de la aplicación oficial de la FIFA, por lo que el acceso móvil será imprescindible.

¿Cuánto cuestan las entradas para Austria vs. Jordania?

Los precios son dinámicos y dependen de la categoría de asiento, la demanda y la fase del torneo.

En la fase de grupos, como en el partido Austria-Jordania, las entradas más baratas cuestan entre 60 y 120 dólares en la venta oficial, mientras que la reventa depende de la demanda.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi’s Stadium

El Levi’s Stadium, en Santa Clara (California), es uno de los recintos deportivos más modernos de EE. UU. y albergará varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es la sede de los San Francisco 49ers de la NFL y destaca por su diseño vanguardista, su infraestructura de alta tecnología y sus características sostenibles.

Para la Copa del Mundo albergará a más de 68 000 aficionados, garantizando un ambiente vibrante en pleno Silicon Valley.

Su ubicación lo hace muy accesible para quienes lleguen desde San Francisco o San José.