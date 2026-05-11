Cómo comprar entradas para el partido Australia-Turquía: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el BC Place y más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá un verano inolvidable con el duelo de fase de grupos entre Australia y Turquía en Vancouver.

Australia busca mantener su regularidad, mientras Turquía llega con una generación talentosa y un gran impulso.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, categorías de asientos, paquetes de hospitalidad y detalles del estadio.

¿Cuándo es el partido entre Australia y Turquía?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026, 19:00 Australia vs. Turquía BC Place, Vancouver Entradas

Partidos de Australia en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía BC Place, Vancouver Entradas 19 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Australia Estadio de Seattle, Seattle Entradas 25 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Estadio de la Bahía de San Francisco, Santa Clara Entradas

Calendario de Turquía en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía BC Place, Vancouver Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio de la Ciudad de México, Ciudad de México Entradas 25 de junio de 2026 Estados Unidos vs Turquía Estadio de Los Ángeles, Los Ángeles Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Australia y Turquía?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Revisa siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

Quienes viajen deben confirmar con antelación los requisitos de visado y viaje para Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Australia vs Turquía?

La FIFA ha establecido precios variables para el torneo de 2026. Las entradas para la fase de grupos cuestan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que los boletos para la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BC Place

Australia y Turquía se enfrentarán en el BC Place de Vancouver, uno de los estadios más emblemáticos de Canadá y sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ubicado en el centro de Vancouver, destaca por su techo retráctil, modernas instalaciones y vibrante ambiente en grandes eventos. El estadio alberga partidos de fútbol americano canadiense, encuentros internacionales de fútbol y conciertos.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se espera que acoja a más de 54 000 aficionados, ofreciendo una de las experiencias más vibrantes del torneo.

Se recomienda llegar con antelación por las medidas de seguridad y el tráfico previsto en el centro.