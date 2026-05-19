Cómo comprar entradas para el partido Argelia-Austria: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el GEHA Field at Arrowhead y mucho más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá un verano inolvidable a Estados Unidos, Canadá y México. En la fase de grupos, Argelia y Austria se enfrentarán en el GEHA Field del Arrowhead Stadium de Kansas City.

Argelia quiere brillar en su regreso, mientras Austria busca confirmar su crecimiento, por lo que la demanda de entradas será muy alta.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y las mejores plataformas para garantizar tu asiento antes de que se agoten.

¿Cuándo es el partido entre Argelia y Austria?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 27 de junio de 2026 – 19:00 Argelia vs. Austria GEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas

Partidos de Argelia en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Levi's Stadium, Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco), EE. UU. Entradas 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

Partidos de Austria en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar y ciudad Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs Jordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. Entradas 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, MO, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argelia y Austria.

Venta oficial de la FIFA: la FIFA sigue vendiendo entradas por orden de llegada en cada fase.

la FIFA sigue vendiendo entradas por orden de llegada en cada fase. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir. Plataformas de reventa: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salones privados, catering exclusivo y acceso prioritario al estadio.

Todas las entradas se entregarán de forma digital a través de la aplicación de venta de entradas de la FIFA. Asegúrate de que tus datos coincidan en todas las plataformas para facilitar transferencias y accesos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Argelia-Austria?

Los precios dependen del estadio, la categoría de asiento y la demanda del encuentro.

Las entradas básicas para la fase de grupos costarán desde unos 60 dólares en las categorías más bajas de la FIFA, mientras que los asientos premium y de hospitalidad pueden superar los 1000 dólares en los partidos más destacados.

Para el encuentro Argelia-Austria, la reventa ronda hoy los 180-350 dólares para la zona superior, con subidas cercanas al partido.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400–2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium

El partido entre Argelia y Austria se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos e icónicos de Norteamérica.

Casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, es famoso por su ambiente electrizante y sus grandes multitudes. Se espera que sea uno de los escenarios destacados de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con capacidad para más de 70 000 espectadores, se espera que acoja varios encuentros clave del torneo.

Los aficionados que asistan al partido entre Argelia y Austria pueden esperar: