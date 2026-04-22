Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al-Nassr vs. Al-Qadsiah TicketsGetty Images
Book Al Qadsiah vs Al-Nassr tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para el partido Al Qadsiah - Al Nassr de 2026: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

SHOPPING
Tickets
1ª División
Al Quadisiya
Al Nasr FC

Te explicamos cómo conseguir entradas para el partido Al Qadsiah-Al Nassr.

La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. El próximo duelo entre Al-Nassr y Al-Qadsiah será uno de los momentos clave de la temporada 2026. 

El Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo y con una plantilla de estrellas internacionales, atrae a aficionados de toda la región MENA. 

GOAL es tu guía para conseguir las mejores localidades, desde entradas económicas hasta paquetes de hospitalidad premium.

Reservaahora tusentradasparaAl Qadsiah vs Al-Nassr.

¿Cuándo es Al Qadsiah vs Al Nassr?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
2 de mayo de 2026, 21:00 ASTAl Qadsiah vs. Al NassrEstadio Príncipe Saud bin Jalawi, DammamEntradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Nassr?

La opción principal y más fiable es Webook.com, socio oficial de venta de entradas de la Liga Profesional Saudí. 

AFC Champions League Two
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
1ª División
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ

También puedes comprarlas en la sección «Fixtures/Tickets» de la web oficial de la SPL. 

Si allí se agotan, recurre a mercados secundarios como StubHub, donde los precios parten de 68 SAR y varían según la ubicación y la demanda.

Reserva entradas para el partido Al Qadsiah-Al-Nassr.Compra ahora.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al Qadsiah vs Al Nassr?

Los precios varían según la zona del estadio y la importancia del rival, pero se esperan tarifas accesibles para llenar el recinto.

  • Asientos estándar (detrás de la portería o en grada superior): de 70 a 100 SAR.
  • Categoría 1/Premium: asientos de gama media con vista lateral, de 250 a 450 SAR.
  • Hospitalidad y VIP: palcos y salas con servicios exclusivos desde 1.500 hasta más de 5.000 SAR, según el catering y el acceso ofrecido.

En el mercado secundario, las entradas más baratas rondan los 18 $ (≈68 SAR), un precio asequible para familias y aficionados. Recuerda que estos precios pueden variar según la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Príncipe Saud bin Jalawi.

El estadio Príncipe Saud bin Jalawi, en Al-Khobar/Dammam, es clave para el fútbol de la Provincia Oriental. Aunque el Al-Nassr juega de local en el Parque Al-Awwal de Riad, este partido lo lleva a una de las regiones más apasionadas del Reino. 

Con capacidad para 15 000–20 000 espectadores, ofrece un ambiente íntimo y vibrante.

Cuenta con instalaciones modernas, zonas para aficionados y puestos de comida y bebida adaptados a la región. Es fácil llegar en coche o transporte público desde el área metropolitana de Dammam. 

Se recomienda llegar 90 minutos antes para pasar los controles de seguridad y encontrar asiento, pues la presencia de estrellas como Cristiano Ronaldo llenará los alrededores.