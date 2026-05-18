Cómo comprar entradas para el partido Al-Nassr - Damac de 2026: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí se ha convertido rápidamente en una de las competiciones de fútbol más seguidas del planeta y, ahora que la temporada 2025/26 llega a su punto álgido, el Al-Nassr-Damac se perfila como un partido que no hay que perderse.
Se jugará en la última jornada y es vital para los Caballeros de Najd, que buscan afianzar su liderato. Con estrellas como Cristiano Ronaldo, cada encuentro en el Al-Awwal Park atrae a aficionados de todo el reino y más allá.
En GOAL te contamos cómo conseguir tus entradas para el Al-Nassr vs Damac.
¿Cuándo es Al-Nassr vs Damac?
|Fecha y hora
|Calendario
|Lugar
|Entradas
|Jueves 21 de mayo de 2026 – 22:00 (hora local)
|Al-Nassr vs. Damac
|Parque Al-Awwal, Riad
|Entradas
¿Dónde comprar entradas para el Al-Nassr vs Damac?
Las entradas para los partidos en casa del Al-Nassr se venden a través de la plataforma oficial Victory Arena y de la aplicación del club, que funciona como taquilla principal para los encuentros en el Al-Awwal Park.
Debido al prestigio del equipo, las entradas oficiales se agotan en minutos, sobre todo para el último partido de la temporada.
Quienes se queden sin entrada o busquen ubicaciones específicas pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Nassr vs Damac?
Los precios varían según la categoría del asiento y la relevancia del partido. Al ser el último encuentro de la temporada 2025/26, se prevé mucha demanda, aunque hay opciones para todos los presupuestos.
- Entrada general: en gradas superiores o detrás de porterías, 80–150 SAR en reventa (StubHub).
- Categoría 1 y 2: asientos de gama media con vista lateral cuestan entre 250 y 600 SAR.
- Premium y VIP: acceso a sala VIP y servicios superiores, desde 1.000 hasta más de 3.000 SAR según el nivel de hospitalidad.
Recuerda que los precios de reventa varían según oferta y demanda: si el Al-Nassr lucha por el título el 21 de mayo, subirán conforme se acerque la fecha.
Todo lo que necesitas saber sobre el Al-Awwal Park
Al-Awwal Park, en el campus de la Universidad Rey Saud de Riad, es uno de los estadios más modernos y animados de Oriente Medio. Desde que se convirtió en la casa del Al-Nassr en 2020, ha vivido algunos de los momentos más destacados del fútbol saudí.
- Capacidad: 25 000 espectadores. Su diseño compacto de estilo inglés acerca a los aficionados al terreno de juego y crea un ambiente intimidante para los visitantes.
- Ubicación: Oeste de Riad, con acceso rápido por autopistas y metro (estación King Saud University).
- Además, ofrece zonas para aficionados, salas de oración y variados locales de comida, todo ello junto a U Walk, un conocido espacio al aire libre para compras y restauración, ideal antes o después del partido.
- Además, dentro de la candidatura de Arabia Saudí para la Copa Mundial de la FIFA 2034, se planea ampliar y modernizar el recinto para mantenerlo a la vanguardia de los estándares internacionales.