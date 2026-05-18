Cómo comprar entradas para el partido Al Hilal - NEOM: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La temporada 2025-26 de la Liga Profesional Saudí se encamina a un final dramático, y la jornada 33 nos depara un enfrentamiento apasionante que podría decidir el destino del título.

El Al Hilal, gigante de Riad, recibe al ambicioso NEOM SC en el Kingdom Arena. Disputándose el liderato con Al-Nassr, cada punto cuenta.

GOAL ha elaborado la guía definitiva para asegurarte tu asiento, tanto si buscas la entrada general más asequible como una experiencia de hospitalidad premium.

¿Cuándo es Al Hilal vs NEOM?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 16 de mayo de 2026 | 19:05 AST Al Hilal vs NEOM SC Kingdom Arena, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs NEOM?

La plataforma oficial de venta de entradas de la Liga Profesional Saudí es Webook.com.

Sin embargo, para la jornada 33 contra un rival del top 10 como NEOM, las localidades se agotan en pocas horas. Si la web oficial muestra aforo completo, no pierdas la esperanza.

Si se agotan las entradas en la venta general, la mejor opción es recurrir a los mercados secundarios. StubHub, plataforma líder para eventos de alta demanda, ofrece un entorno seguro para comprar entradas a otros aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs NEOM?

Los precios reflejan la importancia del partido en la clasificación. Aunque la Liga Profesional de Arabia Saudí suele ser accesible, la exclusividad del Kingdom Arena y el momento de la temporada hacen que las tarifas puedan fluctuar.

En reventa, los precios arrancan desde unos 860 SAR y suelen corresponder a gradas superiores o detrás de las porterías, zonas con gran ambiente.

y suelen corresponder a gradas superiores o detrás de las porterías, zonas con gran ambiente. Asientos de gama media ( categorías 1 o 2) cuestan entre 1200 y 1800 SAR .

categorías 1 o 2) cuestan entre . Asientos premium y de hospitalidad: El acceso a las zonas VIP y a los salones del Kingdom Arena puede superar los 3.000 SAR, ofreciendo un servicio de catering de primera clase y las mejores vistas del estadio.

Elige las entradas de categoría básica a 860 SAR: son la mejor relación calidad-precio para disfrutar de la «Ola Azul» sin gastar de más. Compara precios en plataformas como StubHub y asegúrate de conseguir la mejor tarifa.

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

El Kingdom Arena de Riad, uno de los mejores estadios de Asia, acoge a 27 000 espectadores y ofrece un ambiente íntimo y vibrante, muy superior al del King Fahd International Stadium.

Su techo retráctil mantiene una temperatura ideal incluso en las tardes de mayo. Cuatro gradas con asientos cercanos al campo ofrecen visibilidad total. Quienes busquen lujo disponen de palcos VIP y del exclusivo Sky Lounge.

El estadio, en el centro de Riad, se alcanza fácilmente por las principales autopistas de la ciudad. Aun así, los días de partido el tráfico es intenso, por lo que conviene llegar 90 minutos antes de las 19:05 para pasar los controles de seguridad y disfrutar de los preparativos. Hay aparcamiento en el recinto, pero se llena rápido, así que servicios como Uber o Careem son la opción más cómoda.