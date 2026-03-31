Cómo comprar entradas para el partido Al Hilal - Al Taawoun: fechas, precios de las entradas, información sobre el estadio y mucho más

La Liga Profesional Saudí sigue cautivando al mundo del fútbol, y el próximo enfrentamiento entre el Al Hilal y el Al Taawoun en el Kingdom Arena promete ser el momento más destacado de la temporada.

Mientras el Al Hilal busca mantener su dominio en lo más alto de la tabla con su plantilla repleta de estrellas, el Al Taawoun llega a Riad como el gran matagigantes por excelencia, tras una impresionante trayectoria continental y con una reputación de disciplina táctica.

En GOAL, tenemos toda la información, desde las entradas generales más baratas hasta los paquetes de hospitalidad más lujosos para el Al Hilal vs Al Taawoun.

¿Cuándo es el Al Hilal vs Al Taawoun?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Sábado, 4 de abril de 2026 (21:00) Al Hilal vs Al Taawoun Kingdom Arena, Riad Entradas

*Los horarios de inicio de los partidos de la Liga Profesional de Arabia Saudí pueden variar ocasionalmente debido a requisitos de retransmisión o a consideraciones relacionadas con la temperatura local.

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Taawoun?

Para los aficionados que deseen asistir al partido en el Kingdom Arena, la principal vía es a través de la plataforma oficial WeBook, que actúa como centro neurálgico para los eventos de la Liga Profesional Saudí y de la Riyadh Season.

Las entradas suelen ponerse a la venta aquí entre 7 y 10 días antes del partido, aunque los encuentros más destacados pueden agotarse a los pocos minutos de salir a la venta.

Dada la popularidad del Al Hilal, los aficionados que busquen entradas de última hora para el partido pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

Asegúrate siempre de utilizar fuentes fiables que ofrezcan garantía de devolución del dinero y comprueba los términos y condiciones de la página web en la que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Taawoun?

Para los aficionados con un presupuesto ajustado, las entradas generales suelen costar entre 50 y 100 SAR. Estas entradas más baratas suelen estar situadas en las gradas superiores o detrás de las porterías.

Para aquellos que buscan una experiencia de gama media, las localidades de Categoría 1 y Categoría 2 a lo largo del lado largo del campo suelen oscilar entre 250 y 600 SAR. Estas localidades ofrecen una vista más céntrica y un acceso más fácil a los servicios del estadio.

Si buscas una experiencia más lujosa, el Kingdom Arena es famoso por su hospitalidad de primer nivel. Las entradas Premium y VIP pueden oscilar entre 1.200 SAR y más de 5.000 SAR.

En el mercado secundario, los precios pueden variar en función de la demanda. Actualmente, los anuncios en plataformas como StubHub para este partido concreto muestran precios de entrada que oscilan entre los 490 y los 650 SAR.

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

Inaugurado recientemente para albergar los partidos en casa del Al Hilal, el Kingdom Arena es un recinto totalmente cubierto y polivalente diseñado para ofrecer un ambiente intenso e íntimo.

A diferencia de los estadios tradicionales al aire libre, el techo cerrado y las gradas empinadas del Kingdom Arena mantienen el sonido de los aficionados en el interior, lo que lo convierte en uno de los recintos más intimidantes para los equipos visitantes de Asia.

El Kingdom Arena tiene una capacidad de entre 26 000 y 30 000 espectadores para los partidos de fútbol, lo que garantiza que desde cualquier asiento se perciba la cercanía al campo.

Los controles de seguridad son exhaustivos pero eficientes. Prepárate para mostrar tu entrada digital en tu smartphone. A menudo se admiten monederos digitales (Apple Wallet/Google Pay) para un acceso sin complicaciones.