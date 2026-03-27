Cómo comprar entradas para el Mundial de Túnez 2026: fechas, calendario, precios y más

Túnez se prepara para disputar su tercer Mundial consecutivo y el séptimo en total, llevando a la escena mundial a una de las selecciones más disciplinadas y organizadas de África.

Tras una victoria histórica sobre Francia en 2022, los aficionados tunecinos están más ansiosos que nunca por ver si su equipo puede finalmente romper la maldición de la fase de grupos y alcanzar las eliminatorias.

¿Podrán los hombres de Sabri Lamouchi hacer historia? Deja que GOAL te guíe a través de la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo encontrar las entradas más baratas y dónde comprarlas online.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 será un evento histórico que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Se disputarán un total de 104 partidos, lo que garantizará más fútbol que nunca. Túnez ha quedado encuadrada en el Grupo F, y su andadura comenzará en el animado ambiente futbolístico de México antes de dirigirse al corazón de Estados Unidos.

Las ciudades sede del Mundial de 2026 son:

México: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle. Canadá: Toronto, Vancouver.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Túnez en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Lunes, 15 de junio Túnez vs. Ganador de la repesca (2:00 a. m.) Estadio de Monterrey (México) Entradas Sábado, 20 de junio Túnez contra Japón (22:00 h) Estadio de Monterrey (México) Entradas Jueves, 25 de junio Túnez contra Países Bajos (19:00 h) Estadio de Kansas City (EE. UU.) Entradas

El primer partido de Túnez en Monterrey marcará la pauta. A continuación, el encuentro contra Japón del 20 de junio se perfila como un hito, ya que será el partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Las Águilas de Cartago volarán luego a Kansas City para un enfrentamiento crucial contra Países Bajos, que podría decidir su destino en el torneo.

¿Qué podemos esperar de Túnez en 2026?

Bajo la dirección de Sabri Lamouchi, Túnez ha mantenido su reputación de potencia defensiva.

Durante la fase de clasificación, las Águilas de Cartago lograron la notable hazaña de no encajar ni un solo gol en 10 partidos.

Esta solidez defensiva, liderada por Montassar Talbi y el siempre fiable Aymen Dahmen en la portería, será su principal arma en el Grupo F.

En el centro del campo, Ellyes Skhiri sigue siendo el corazón del equipo, mientras que Hannibal Mejbri aporta la chispa creativa necesaria para desbloquear defensas sólidas.

Aunque el legendario Youssef Msakni se acerca al ocaso de su carrera, su liderazgo sigue siendo inestimable para una plantilla que combina la experiencia de los veteranos con el talento de jóvenes ambiciosos que juegan en las principales ligas europeas.

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Túnez 2026?

Hay dos formas principales de asegurarse una plaza en las gradas: el portal oficial de la FIFA y los mercados secundarios de confianza.

Portal oficial de venta de entradas de la FIFA

La FIFA pone a la venta las entradas en varias fases. Si te has perdido los primeros sorteos, estate atento a estas próximas oportunidades:

Sorteo aleatorio: Esta es la fase principal en la que los aficionados solicitan entradas para partidos específicos. Si la demanda supera la oferta, se celebra un sorteo para determinar los ganadores.

Esta es la fase principal en la que los aficionados solicitan entradas para partidos específicos. Si la demanda supera la oferta, se celebra un sorteo para determinar los ganadores. Venta de última hora: A medida que se acerque el inicio del torneo en la primavera de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada.

A medida que se acerque el inicio del torneo en la primavera de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada. Categoría de entrada para aficionados: La FIFA ha introducido una categoría especial de entrada de 60 dólares específicamente para los aficionados fieles de equipos clasificados como Túnez. Estas entradas se gestionan a través de la federación nacional de fútbol.

Mercados secundarios

Si las entradas están agotadas en la página web oficial, o si buscas una categoría concreta que ya no está disponible, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

Los precios en estas plataformas pueden variar en función de la demanda, pero ofrecen la mejor oportunidad de encontrar entradas de última hora para los partidos más solicitados.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Túnez 2026?

La fuente principal para todas las entradas es FIFA.com/tickets.

Debes crear un FIFA ID para participar en cualquier periodo de venta oficial. La FIFA también ofrece una plataforma oficial de reventa para los aficionados que ya no puedan asistir, lo que permite a otros comprar entradas a su valor nominal.

Para los aficionados que deseen más flexibilidad o se hayan perdido los periodos oficiales, StubHub ofrece una plataforma secundaria para comprar entradas a otros aficionados.

Entradas para la Copa del Mundo de Túnez 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas se dividen en cuatro categorías. La categoría 4 es la más asequible, pero suele estar reservada para los residentes del país anfitrión.

Los aficionados internacionales suelen considerar la categoría 3 como la opción más rentable.

Los rangos de precios estimados para los partidos de la fase de grupos son los siguientes:

Categoría Ubicación Precio estimado (USD) Entrada para aficionados Detrás de las porterías (aficionados designados) 60 $ Categoría 3 Gradas superiores 140 $ - 185 $ Categoría 2 Esquinas y gradas de la zona media-alta 380 $ - 430 $ Categoría 1 Líneas laterales (gradas inferiores) 450 $ - 600 $

*Nota: Los precios están sujetos a cambios dinámicos en función de la demanda y del recinto concreto.

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad en Túnez

Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos para Túnez que incluyen entradas premium, comida y bebida gourmet y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones (EE. UU., México y Canadá).

Para los aficionados que deseen viajar con estilo, hay disponibles los siguientes paquetes:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo que no sea de un país anfitrión (perfecto para los enfrentamientos de Túnez en Monterrey o Kansas City).

Fases eliminatorias: Octavos de final / Cuartos de final / Final por el tercer puesto: cualquier partido.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

A partir de 1400 USD por persona

Sigue a mi equipo

Ve a Túnez en acción en todos los partidos de las primeras fases, independientemente de la ubicación, mientras viajan entre México y Estados Unidos.

Incluye: los tres partidos de la fase de grupos y un partido de los dieciseisavos de final.

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA.

A partir de 6.750 USD por persona

Serie de estadios

Disfruta de todos los partidos en el estadio que elijas (por ejemplo, el Estadio Azteca o el Mercedes-Benz Stadium).

Incluye: entre 4 y 9 partidos, dependiendo del estadio elegido.

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA.

A partir de 8.275 USD por persona

¿Cuáles son los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026?