Cómo comprar entradas para el Mundial de Paraguay 2026: fechas, calendario, precios y más

El oeste es la mejor opción para los aficionados paraguayos que viajen a Norteamérica para el Mundial este verano, ya que los tres partidos de su fase de grupos se disputarán en California. No será fácil: debutarán contra uno de los anfitriones, Estados Unidos.

Los delanteros Antonio Sanabria (Cremonese) y Julio Enciso (Estrasburgo) brillaron en la eliminatoria, pero las estrellas de la MLS Miguel Almirón (Atlanta United) y Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps) también fueron clave y ahora tendrán su momento en casa.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tu asiento y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Paraguay en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00) Estadio SoFi (Los Ángeles) Entradas Viernes 19 de junio Turquía vs. Paraguay (21:00) Estadio Levi's (San Francisco) Entradas Jueves 25 de junio Paraguay vs. Australia (19:00 h) Levi's Stadium (San Francisco) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Paraguay 2026?

Las loterías oficiales de entradas (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Paraguay 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Paraguay se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Paraguay en el Mundial de 2026?

Paraguay fue una de las trece naciones que disputaron la primera Copa del Mundo en 1930, aunque su presencia ha sido esporádica. Llegó a los octavos de final en México '86 y, desde 1998, participó en cuatro ediciones consecutivas.

En tres de esas cuatro campañas superó la fase de grupos, y su mejor resultado llegó en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y cayó 1-0 ante la futura campeona, España.

Sin embargo, los guaraníes no aprovecharon ese impulso y, para frustración de su afición, no se clasificaron para ninguna otra Copa del Mundo. Al menos hasta ahora. Este verano será clave para Paraguay: acogerá un partido conmemorativo del centenario de la Copa del Mundo en Asunción durante el Mundial 2030, así que buscará lucirse en Norteamérica.

Tras perder todos sus partidos en la fase de grupos de la Copa América 2024 en Estados Unidos, Paraguay se repuso a tiempo para las eliminatorias de 2026. Bajo el mando del nuevo seleccionador, Gustavo Alfaro, sumó nueve encuentros sin perder entre septiembre de 2024 y junio de 2025, con victorias destacadas ante Brasil, Argentina y Uruguay en casa.

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para los partidos de Paraguay en el Mundial 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son los siguientes:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Disfruta de tu equipo en todos los partidos de las primeras fases, sin importar dónde se jueguen.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Todas las jornadas y sedes son válidas.

La función «Sigue a mi equipo» no está disponible para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países de forma conjunta.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: