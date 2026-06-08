Cómo comprar entradas para el Mundial de Noruega 2026: fechas, calendario, precios y más

Miles de seguidores de Erling Haaland están de enhorabuena: este verano podrán ver al delantero escandinavo en el Mundial. No te quedes sin entradas para los partidos de Noruega en Massachusetts y Nueva Jersey.

Tras más de 25 años sin clasificar a un gran torneo, muchos creían que nunca verían a Haaland en la máxima cita del fútbol. Pero, tras una brillante eliminatoria, miles de noruegos viajarán a Norteamérica este verano.

¿Logrará Noruega avanzar con fuerza en la fase de grupos? Podrías estar allí para descubrirlo. Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026: cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Noruega en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Martes 16 de junio Noruega vs. Irak (18:00) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal (20:00 h) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Viernes 26 de junio Noruega vs. Francia (15:00 h) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos en Noruega se dividen en:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: